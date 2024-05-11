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В Грузии могут внести изменения в закон об иноагентах

В Грузии могут внести изменения в закон об иноагентах Власти Грузии при содействии международных партнеров могут внести изменения в законопроект об иностранных агентах после того, как президент страны Саломе Зурабишвили наложит на него вето.
В регионе
11 мая 2024 г. 01:36
В Грузии могут внести изменения в закон об иноагентах

Власти Грузии при содействии международных партнеров могут внести изменения в законопроект об иностранных агентах после того, как президент страны Саломе Зурабишвили наложит на него вето.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции с грузинскими журналистами.

"У меня сложилось впечатление, что сейчас есть готовность к дискуссиям в связи с нормами закона об иноагентах. Я объяснил нашим партнерам, что в рамках процедур вето мы можем сверить наши позиции", - сказал Кобахидзе

Как пояснил глава правительства, если президент наложит вето на тот или иной законопроект, ей придется также направить в парламент свои мотивированные замечания.

По словам Кобахидзе, замечания в отношении законопроекта об иноагентах могут быть сформулированы таким образом, чтобы власти рассмотрели их, и в случае необходимости поддержали.

Парламент Грузии 1 мая во втором чтении поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Против него высказывались Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, которые сочли его препятствием для интеграции республики в Евросоюз. Госдепартамент заявил, что целью законопроекта является подрыв активного гражданского общества страны. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" утверждают, что он служит лишь целям прозрачности финансирования из-за рубежа неправительственного сектора и СМИ. Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект, если он будет принят во всех трех чтениях.

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