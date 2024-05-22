Посол: Венгрия придает большое значение зеленому коридору Азербайджан-ЕС

Венгрия придает большое значение "Зеленому коридору" Азербайджан-ЕС.
Об этом Report заявил посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма.
"Зеленый коридор - это новое достижение. Он соединяет Южный Кавказ и европейский регион, поэтому приносит пользу и Азербайджану, и Венгрии",- сказал Тамаш Торма.
По словам посла, главной целью многих европейских государств на данный момент является диверсификация энергетического сектора, а также внесение вклада в достижение целей устойчивого развития.
"В этом смысле, зеленый энергетический коридор поможет достичь всех этих целей вместе взятых",- добавил он.