Китай впервые обогнал США по объему мировых продаж автомобилей

Китайские автопроизводители в 2023 году впервые обогнали американских конкурентов по годовому объему продаж автомобилей в мире благодаря освоению новых рынков.

Китайские автопроизводители в 2023 году впервые обогнали американских конкурентов по годовому объему продаж автомобилей в мире благодаря освоению новых рынков.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила британская компания JATO Dynamics, специализирующаяся на анализе данных об авторынке.

В прошлом году китайские бренды продали 13,4 млн новых автомобилей по всему миру (рост на 23% по сравнению с 2022 годом), в то время как американские - 11,9 млн (рост на 9%), говорится в отчете JATO Dynamics.

Отмечается, что автопроизводители из КНР значительно увеличили свое присутствие в странах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В Европе, Австралии, Новой Зеландии и Израиле также наблюдается рост спроса на китайские автомобили.

Лидером по продажам автомобилей в мире по-прежнему остается Япония. В 2023 году японские автопроизводители продали 23,6 млн новых машин.