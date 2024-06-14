О нас

Китай впервые обогнал США по объему мировых продаж автомобилей

Китай впервые обогнал США по объему мировых продаж автомобилей Китайские автопроизводители в 2023 году впервые обогнали американских конкурентов по годовому объему продаж автомобилей в мире благодаря освоению новых рынков.
Энергетика
14 июня 2024 г. 16:08
Китай впервые обогнал США по объему мировых продаж автомобилей

Китайские автопроизводители в 2023 году впервые обогнали американских конкурентов по годовому объему продаж автомобилей в мире благодаря освоению новых рынков.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила британская компания JATO Dynamics, специализирующаяся на анализе данных об авторынке.

В прошлом году китайские бренды продали 13,4 млн новых автомобилей по всему миру (рост на 23% по сравнению с 2022 годом), в то время как американские - 11,9 млн (рост на 9%), говорится в отчете JATO Dynamics.

Отмечается, что автопроизводители из КНР значительно увеличили свое присутствие в странах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В Европе, Австралии, Новой Зеландии и Израиле также наблюдается рост спроса на китайские автомобили.

Лидером по продажам автомобилей в мире по-прежнему остается Япония. В 2023 году японские автопроизводители продали 23,6 млн новых машин.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Азербайджан начал поставки бензина АИ-98 из Болгарии
Азербайджан начал поставки бензина АИ-98 из Болгарии
14 июня 2024 г. 16:36
Азербайджан с начала года экспортировал свыше 101 тыс. тонн нефтяного кокса
Азербайджан с начала года экспортировал свыше 101 тыс. тонн нефтяного кокса
14 июня 2024 г. 14:03
ОАО Азерэнержи сократило производство электроэнергии более чем на 7%
ОАО "Азерэнержи" сократило производство электроэнергии более чем на 7%
14 июня 2024 г. 13:44
В мае Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии более чем вдвое
В мае Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии более чем вдвое
14 июня 2024 г. 13:38
Названы объемы производства электроэнергии в Азербайджане
Названы объемы производства электроэнергии в Азербайджане
14 июня 2024 г. 12:54
Производство карбамида в Азербайджане выросло более чем на 64%
Производство карбамида в Азербайджане выросло более чем на 64%
14 июня 2024 г. 12:09
Названы объемы транспортировки нефти по трубопроводу BTC
Названы объемы транспортировки нефти по трубопроводу BTC
14 июня 2024 г. 12:08
Транспортировка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла почти на 3%
Транспортировка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла почти на 3%
14 июня 2024 г. 11:20
Назван объем экспорта нефтепродуктов из Азербайджана в этом году
Назван объем экспорта нефтепродуктов из Азербайджана в этом году
14 июня 2024 г. 11:01
В этом году Азербайджан увеличил добычу товарного газа на 4% 
В этом году Азербайджан увеличил добычу товарного газа на 4% 
14 июня 2024 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi