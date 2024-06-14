Будущее за электромобилями? Азербайджан на старте зеленой гонки

Вопрос энергетического перехода и построения "зелёной" экономики с достижением углеродной нейтральности и нулевых выбросов парниковых газов остаётся одним из наиболее животрепещущих для многих стран мира. Принимаются специальные программы, вкладываются ми

Вопрос энергетического перехода и построения "зелёной" экономики с достижением углеродной нейтральности и нулевых выбросов парниковых газов остаётся одним из наиболее животрепещущих для многих стран мира. Принимаются специальные программы, вкладываются миллиардные инвестиции в проекты развития возобновляемых источников энергии, производство экологически чистых видов топлива, в меры по борьбе с климатическими изменениями и охраны окружающей среды.

Ни для кого ни секрет, что одним из главных источников загрязнения атмосферы остается автомобильный транспорт. Согласно статистике, вклад автомобильных выхлопов в загрязнение атмосферного воздуха составляет 85%. В качестве возможного решения столь чувствительного для экологии вопроса можно было бы предложить отказаться от использования машин и переходить на велосипеды. Однако, в условиях большого города такое решение вряд ли было бы эффективным и может стать выбором отдельно взятого человека. В масштабах же страны, в целом на глобальном уровне основным направлением достижения углеродной нейтральности является развитие экологически чистой транспортной системы и использование автомобилей на новых источниках энергии (NEV), к которым относятся электромобили, гибридные автомобили и автомобили на водородном топливе.



Иными словами, одним из решений по снижению уровня выбросов является замена классических автомобилей, работающих на дизельном топливе или бензине, на электромобили. Кстати говоря, согласно официальным данным, в мире в последние годы производство и продажа электромобилей заметно растут. По итогам прошлого года, этот показатель вырос на 31% и достиг 13,6 млн штук. В 2022 году рост продаж составил 60%.

В 2024-м, по прогнозу Rho Motion, продажи электромобилей в мире вырастут от 25% до 30%.

Продажи NEV в США и Канаде за год подскочили на 50%, в Европе выросли на 27%, в Китае — на 15%. Причем, самая благоприятная ситуация для электромобилей сейчас складывается в Поднебесной. По прогнозу BloombergNEF, в текущем году здесь будет продано шесть из каждых десяти произведенных в мире машин с электродвигателем. Доля электрокаров на внутреннем китайском рынке новых авто в этом году достигнет 38%.

Азербайджан пока находится на начальном этапе использования новых технологий в автомобильной сфере и внедрения в повседневную жизнь электрокаров. О производстве речи пока нет, а в импорте зафиксирован существенный рост. Так, за 2023 год число импортированных в страну электромобилей по данным Государственного таможенного комитета перевалило за 3,1 тыс. (если быть точнее, то 3 тыс. 102 единицы), продемонстрировав рост аж в 6,4 раза. Рост зафиксирован и в ввозе гибридных автомобилей – на 24,4%, до 14 тыс. 98 единиц с 11 тыс. 337 единиц в 2022 году.



Тем не менее, повторимся, что переход на электромобили в Азербайджане пока еще находится на начальной стадии, и об этом наглядно свидетельствует таможенная статистика импорта автотранспортных средств, работающих на дизеле и бензине: 70 тыс. 723 в 2023 году против 56 тыс. 771 единиц годом ранее (рост на 24,6%). Из них 38,7 тыс. единиц - автомобили с бензиновым двигателем, 32,1 тыс. единиц - с дизельным двигателем. Сухие официальные цифры дают наглядную картину топливных предпочтений жителей нашей страны. Любовь к дизельным автомобилям продиктована что ни есть самой простой экономикой: стоимость дизеля на отечественных АЗС ниже цены на бензин. Так, в настоящее время розничная цена бензина АИ-92 на внутреннем рынке Азербайджана составляет 1 манат за литр, дизельного топлива - 0,8 манат за литр. На первый взгляд разница небольшая, но потребители считают иначе. Хотя для окружающей среды дизельное топливо опаснее бензина. Это обусловлено и его физическими свойствами, и продуктами сгорания солярки.

Остается надеяться, что в будущем удастся переломить ситуацию в пользу использования электрокаров. Работа в этом направлении уже идет: принимаются меры по стимулированию [налоговые и таможенные льготы] использования автомобилей, не вредящих окружающей среде, а именно с электроприводом или с гибридным двигателем, увеличивается чисто пунктов зарядки для электромобилей, разрабатывается Госпрограмма низкоуглеродного развития и национального плана по электромобильности. Однако, все это больше меры на перспективу, тем более, что минимальным считается ущерб для экологии от использования электрокаров в случае использования для их зарядки "зеленой" энергии, а не произведенной за счет мазута или природного газа.



Что же делать сейчас чтобы снизить негативное воздействие автомобилей на бензине и дизельном топливе?

Свой вклад в это дело может внести созданный распоряжением президента Азербайджана Фонда утилизации транспортных средств. Кроме того, ведутся работы по повышению качества автомобильного топлива азербайджанского производства. Первый шаг в этом направлении уже сделан: с мая прошлого года Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева начал выпуск дизельного топлива, отвечающего экологическим стандартам Евро-5. До конца июня текущего года предприятие планирует начать производство автомобильного бензина, также соответствующего стандартам Евро-5. Скорее всего, будут выпускаться бензины двух марок: AI-92 и AI-95. Однако, нельзя исключать, что в будущем завод сосредоточится на выпуске только AI-95-го.

Плохое топливо для автомобиля — как плохая еда для организма человека: чем хуже, тем чаще вы будете ходить к врачу. В случае с авто — ездить на станцию технического обслуживания. Это к тому, что выпуск бензина более высокого качества потребует корректировки его стоимости на розничном рынке Азербайджана. Для сравнения отметим, что на данный момент стоимость AI-92 в Азербайджане одна из самых низких в мире, да и выпускается он в небольшом количестве стран.



Для сравнения отметим, что на данный момент стоимость АI-92 в Азербайджане одна из самых низких в мире, да и выпускается он в небольшом количестве стран. Дешевле, чем в Азербайджане бензин можно найти только в соседнем Казахстане - 0,78 манатов/литр, в России он стоит 0,88 манатов/литр, в Беларуси – 1,17 манатов/литр, в Грузии – 1,94 манатов/литр, в Армении – 2,16 манатов/литр,.

Если сравнивать цены на АI-95, то опять же самый дешевый среди вышеуказанных стран бензин этой марки можно купить в Казахстане (1,01 манат/литр), в России он стоит 1,05 манатов/литр, в Беларуси – 1,23 манатов/литр, в Грузии – 2,06 манатов/литр, в Армении – 2,34 манатов/литр,.

По дизелю ситуация такая, что самый дешевый дизель в Кувейте (0,63 маната/литр), затем идет Азербайджан (0,8 манатов/литр), Казахстан (1,12 манат/литр), Россия - 1,23 манатов/литр, Беларусь – 1,23 манатов/литр, Грузия – 2,02 манатов/литр, Армения – 2,38 манатов/литр.

Так что на самом деле все просто: от качества топлива зависит комфорт передвижения на автомобиле и продолжительность работы его деталей. Спектр возможных неприятностей большой. На ремонт авто вы точно потратите в десятки, а то и сотни раз больше вашей экономии на бензине. Хотя есть и альтернативный вариант – сразу пересаживаться на электрокары.