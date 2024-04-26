Пашинян: Мы решаем вопрос существования Армении в ближайшие десятилетия

Правительство Армении дошло до такого момента, когда на столе очень конкретный план будущего страны.

Правительство Армении дошло до такого момента, когда на столе очень конкретный план будущего страны.

Как передает Report со ссылкой на "Арменпресс", об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с членами правящей партии "Гражданский договор".

"Это очень важный этап. И мы, как партия, должны быть очень активными на этом этапе", - сказал он.

Рассказывая о процессе делимитации границы с Азербайджаном на некоторых участках, премьер-министр отметил, что это очень болезненный вопрос, но сейчас решается вопрос не каких-то села, дороги или дома, а вопрос Армении на ближайшие десятилетия.

"И мы решим этот вопрос. У нас нет другого выхода, потому что это наша миссия, это миссия партии "Гражданский договор", - сказал Пашинян.

Он добавил, что существует граница между государственным и негосударственным мышлением: "Сейчас мы только входим в государственное мышление, потому что мы не были в рамках государственного мышления. Мы искали родину в родине. В нашем случае весьма конкретного ответа требует следующий вопрос: что такое Родина, поскольку в нашем сознании и подсознании существует несколько представлений о Родине. Для этого и выдвинута концепция "Родина – это государство", - отметил премьер Армении.