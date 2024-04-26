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Пашинян: Мы решаем вопрос существования Армении в ближайшие десятилетия

Пашинян: Мы решаем вопрос существования Армении в ближайшие десятилетия Правительство Армении дошло до такого момента, когда на столе очень конкретный план будущего страны.
В регионе
26 апреля 2024 г. 18:09
Пашинян: Мы решаем вопрос существования Армении в ближайшие десятилетия

Правительство Армении дошло до такого момента, когда на столе очень конкретный план будущего страны.

Как передает Report со ссылкой на "Арменпресс", об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с членами правящей партии "Гражданский договор".

"Это очень важный этап. И мы, как партия, должны быть очень активными на этом этапе", - сказал он.

Рассказывая о процессе делимитации границы с Азербайджаном на некоторых участках, премьер-министр отметил, что это очень болезненный вопрос, но сейчас решается вопрос не каких-то села, дороги или дома, а вопрос Армении на ближайшие десятилетия.

"И мы решим этот вопрос. У нас нет другого выхода, потому что это наша миссия, это миссия партии "Гражданский договор", - сказал Пашинян.

Он добавил, что существует граница между государственным и негосударственным мышлением: "Сейчас мы только входим в государственное мышление, потому что мы не были в рамках государственного мышления. Мы искали родину в родине. В нашем случае весьма конкретного ответа требует следующий вопрос: что такое Родина, поскольку в нашем сознании и подсознании существует несколько представлений о Родине. Для этого и выдвинута концепция "Родина – это государство", - отметил премьер Армении.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Yaxın onilliklər üçün Ermənistanın mövcudluğu məsələsini həll edirik
Версия на английском языке Pashinyan: 'We are solving the issue of Armenia's existence in the next decades'

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