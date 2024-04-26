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Министры обороны РФ и Китая провели переговоры в рамках совещания ШОС в Астане

Министры обороны РФ и Китая провели переговоры в рамках совещания ШОС в Астане Взаимодействие Москвы и Пекина в военной сфере, совместная оперативная и боевая подготовка военнослужащих России и Китая вносят существенный вклад в поддержание глобальной и региональной стабильности.
В регионе
26 апреля 2024 г. 13:46
Министры обороны РФ и Китая провели переговоры в рамках совещания ШОС в Астане

Взаимодействие Москвы и Пекина в военной сфере, совместная оперативная и боевая подготовка военнослужащих России и Китая вносят существенный вклад в поддержание глобальной и региональной стабильности.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи с министром обороны КНР Дун Цзюнем на полях совещания министров обороны стран-участниц ШОС в Астане.

"Российско-китайское военное сотрудничество - важный элемент повышения обороноспособности, поддержания глобальной и региональной стабильности. Регулярно проводим совместную оперативную и боевую подготовку на суше, море и в воздухе, успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной степени сложности", - сказал он.

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