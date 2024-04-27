О нас

СК Армении: Пять человек, включая двух полицейских, пострадали в ходе потасовки в Тавуше

СК Армении: Пять человек, включая двух полицейских, пострадали в ходе потасовки в Тавуше Трое гражданских и двое полицейских пострадали в ходе потасовки в селе Киранц (Хейримлы) в Тавуше.
В регионе
27 апреля 2024 г. 13:42
СК Армении: Пять человек, включая двух полицейских, пострадали в ходе потасовки в Тавуше

Трое гражданских лиц и двое полицейских пострадали в ходе потасовки в селе Киранц (Хейримлы) в Тавуше.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Следственный комитет Армении.

В связи с инцидентом в селе СК инициировано уголовное производство по статьям УК Армении - "хулиганство" и "вмешательство в законную служебную или политическую деятельность должностного лица".

В частности, по данным полиции, 26 апреля около 21:00 группа лиц перекрыла дорогу у Киранца, не подчинилась требованию полицейских ее разблокировать.

Как отмечается в сообщении, началась неразбериха, в ходе которой прозвучали звуки взрывов, были сожжены покрышки. Участники акции оскорбляли и толкали полицейских.

"Они бросали камни в направлении полицейских, в результате чего двое сотрудников получили травмы различной степени и доставлены в медцентр "Иджеван", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночью 27 апреля из медцентра в полицию поступило заявление о том, что в результате действий полиции с травмами к ним доставлены трое граждан.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Five, including two policemen, injured during brawl in Tavush, Armenia's investigative bodies say

Самое важное

Завершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
ФотоЗавершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
26 апреля 2024 г. 19:22
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
25 апреля 2024 г. 21:57
Президенты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
ФотоПрезиденты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
25 апреля 2024 г. 16:45
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
24 апреля 2024 г. 21:08
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
24 апреля 2024 г. 20:54
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
24 апреля 2024 г. 18:48
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
24 апреля 2024 г. 18:31
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
23 апреля 2024 г. 19:35
Президент Ильхам Алиев рассказал о причинах успехов Азербайджана
Президент Ильхам Алиев рассказал о причинах успехов Азербайджана
23 апреля 2024 г. 19:11
Ильхам Алиев: Нам удалось установить хорошие, а в некоторых случаях и отличные отношения с нашими соседями
Ильхам Алиев: Нам удалось установить хорошие, а в некоторых случаях и отличные отношения с нашими соседями
23 апреля 2024 г. 18:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi