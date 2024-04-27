СК Армении: Пять человек, включая двух полицейских, пострадали в ходе потасовки в Тавуше

Трое гражданских и двое полицейских пострадали в ходе потасовки в селе Киранц (Хейримлы) в Тавуше.

Трое гражданских лиц и двое полицейских пострадали в ходе потасовки в селе Киранц (Хейримлы) в Тавуше.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Следственный комитет Армении.

В связи с инцидентом в селе СК инициировано уголовное производство по статьям УК Армении - "хулиганство" и "вмешательство в законную служебную или политическую деятельность должностного лица".

В частности, по данным полиции, 26 апреля около 21:00 группа лиц перекрыла дорогу у Киранца, не подчинилась требованию полицейских ее разблокировать.

Как отмечается в сообщении, началась неразбериха, в ходе которой прозвучали звуки взрывов, были сожжены покрышки. Участники акции оскорбляли и толкали полицейских.

"Они бросали камни в направлении полицейских, в результате чего двое сотрудников получили травмы различной степени и доставлены в медцентр "Иджеван", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночью 27 апреля из медцентра в полицию поступило заявление о том, что в результате действий полиции с травмами к ним доставлены трое граждан.