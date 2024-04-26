Норвегия оказала Украине военную помощь на 850 млн евро

Норвегия за последние месяцы передала Украине военную помощь на сумму около 1 млрд норвежских крон (почти 850 млн евро).
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии.
Помощь включает в себя артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, минные тральщики (корабль спецназначения для поиска, обнаружения и уничтожения морских мин и проводки кораблей через минные заграждения) и средства для технического обслуживания танков.
Кроме того, предоставлены 5 тыс. противотанковых ракет M72 и артиллерийских снарядов, используемых в танках M109, а также запчасти.
Помимо этого Норвегия выделила до 1,6 млрд норвежских крон (1,36 млрд евро) на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины.