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Норвегия оказала Украине военную помощь на 850 млн евро

Норвегия оказала Украине военную помощь на 850 млн евро Норвегия за последние месяцы передала Украине военную помощь на сумму около 1 млрд норвежских крон (почти 850 млн евро).
В регионе
26 апреля 2024 г. 15:17
Норвегия оказала Украине военную помощь на 850 млн евро

Норвегия за последние месяцы передала Украине военную помощь на сумму около 1 млрд норвежских крон (почти 850 млн евро).

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии.

Помощь включает в себя артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, минные тральщики (корабль спецназначения для поиска, обнаружения и уничтожения морских мин и проводки кораблей через минные заграждения) и средства для технического обслуживания танков.

Кроме того, предоставлены 5 тыс. противотанковых ракет M72 и артиллерийских снарядов, используемых в танках M109, а также запчасти.

Помимо этого Норвегия выделила до 1,6 млрд норвежских крон (1,36 млрд евро) на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины.

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Версия на английском языке Norway provides Ukraine with military assistance worth 850M euros
Версия на азербайджанском языке Norveç Ukraynaya 850 milyon avro dəyərində hərbi yardım göstərib

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