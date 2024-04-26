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Представители Греции и Турции обсудили в Стамбуле сотрудничество в торговле и технологиях

Представители Греции и Турции обсудили в Стамбуле сотрудничество в торговле и технологиях Представители Греции и Турции обсудили на встрече в Стамбуле вопросы взаимного сотрудничества в сферах торговли, экономики, транспорта, образования, технологий, окружающей среды и здравоохранения.
В регионе
26 апреля 2024 г. 22:19
Представители Греции и Турции обсудили в Стамбуле сотрудничество в торговле и технологиях

Представители Греции и Турции обсудили на встрече в Стамбуле вопросы взаимного сотрудничества в сферах торговли, экономики, транспорта, образования, технологий, окружающей среды и здравоохранения.

Как передает Report, об этом сообщил МИД Греции.

"Замглавы МИД Турции Бурак Акчапар и заместитель министра иностранных дел Греции по экономической дипломатии и внешним связям Костас Франкояннис встретились в Стамбуле для проведения 6-го раунда обсуждений Плана совместных действий в рамках позитивной повестки сотрудничества между двумя странами. В ходе встречи был проведен детальный обзор многочисленных тем позитивной повестки в сферах торговли, экономики, транспорта, образования, технологий, окружающей среды и здравоохранения, а также отношений между гражданскими обществами. Было отмечено, что многие темы были успешно реализованы, а по многим другим достигнут удовлетворительный прогресс", - говорится в сообщении.

Принимая во внимание значительный прогресс, достигнутый в этом динамичном и продолжающемся процессе, обе стороны договорились изучить дополнительные тематические области сотрудничества в рамках позитивной повестки, отмечают в МИД. "Обе стороны подтвердили свою общую цель - обеспечить в рамках Совместного плана действий конкретные результаты для предстоящего визита премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Турцию в мае", - говорится в заявлении.

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