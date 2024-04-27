МИД Ирана: Экипаж задержанного Ираном судна MCS Aries будет освобожден

Задержанный иранскими военными в Ормузском проливе экипаж судна MCS Aries будет освобожден.

Задержанный иранскими военными в Ормузском проливе экипаж судна MCS Aries будет освобожден.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"Мы серьезно рассматриваем гуманитарный вопрос, связанный с освобождением команды судна, и объявили послам их (членов экипажа) стран в Тегеране о том, что (у членов экипажа) есть доступ к консульским услугам, они (команда судна) будут освобождены и экстрадированы", - сказал он.

В середине апреля иранские СМИ сообщили о захвате грузового судна под португальским флагом в Ормузском проливе.

По сообщению информационного агентства IRNA, судно было захвачено иранским спецназом из-за нарушения морского права.