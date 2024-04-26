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Глава Пентагона: Первая партия F-16 начнет прибывать в Украину в этом году

Глава Пентагона: Первая партия F-16 начнет прибывать в Украину в этом году Первые самолеты F-16 начнут прибывать в Украину в этом году вместе с обученными пилотами и обслуживающим персоналом.
В регионе
26 апреля 2024 г. 16:53
Глава Пентагона: Первая партия F-16 начнет прибывать в Украину в этом году

Первые самолеты F-16 начнут прибывать в Украину в этом году вместе с обученными пилотами и обслуживающим персоналом.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина перед началом заседания в формате "Рамштайн".

Остин сказал, что за последние два года члены Контактной группы по обороне предоставили Украине более 70 комплексов ПВО средней и большой дальности, а также тысяч ракет.

"Мы предоставили более 3 000 единиц бронетехники, в том числе более 800 основных боевых танков. Мы передали Украине десятки тысяч противотанковых ракет", - отметил глава Пентагона.

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