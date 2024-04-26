Французский журналист почти неделю находится в нейтральной зоне аэропорта "Звартноц"

Французский журналист армянского происхождения Лео Николян почти неделю находится в нейтральной зоне аэропорта "Звартноц", где он объявил голодовку.

Французский журналист армянского происхождения Лео Николян почти неделю находится в нейтральной зоне аэропорта "Звартноц", где он объявил голодовку.

Как передает Report, об этом News.am заявил сам Николян.

"Сегодня шестой день, я уже три дня не пью даже воду. Мне не говорят о том, почему не пускают в Армению. Они не представляют никаких оснований, фактов. Уверен, что это политическое решение. Примерно полтора месяца я прожил в Воскепаре (Ашагы Аскипара - ред). Я подготовил несколько репортажей. Видимо, им не понравилось", - сказал журналист, которому диагностировали рак легких.

По его словам, он приехал в Армению после слов адвоката.

"Он сказал: Ты должен быстро приехать, будет суд, тебя вызывают. Дело в том, что два года назад на меня напали в Армении. Я приехал в РА по просьбе суда по данному делу. А приехал с французским бизнесменом, который хочет инвестировать сюда, а также с французским депутатом. Их пропустили, а мне отказали во въезде. Сейчас я продолжаю свою борьбу, они не имеют права принудительно отправить меня обратно, я нахожусь в нейтральной зоне", - заявил Николян.

Он отметил, что представители кабмина ежедневно приходят к нему, предлагают билеты, чтобы он вернулся.

"Я не собираюсь уезжать. Если мне придется умереть, я умру здесь. Я давно решил, что мои похороны должны быть в Армении", - сказал журналист.