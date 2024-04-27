СБУ Украины атаковали военный аэродром и два НПЗ в Краснодарском крае России

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) атаковали два НПЗ в Краснодарском крае России - "Славянский" и "Ильинский" , а также военный аэродром "Кущевск".

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) атаковали два НПЗ в Краснодарском крае России - "Славянский" и "Ильинский" , а также военный аэродром "Кущевск".

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Атаку на аэродром организовала СБУ и совместно с Силами обороны. Там размещались десятки военных самолетов, радиолокационная станция (РЛС) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Что касается НПЗ, что это ключевые технологические объекты заводов. По данным источников, после попаданий на аэродроме и НПЗ начались пожары и эвакуация персонала.

Как сообщает российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на директора по комплексной безопасности группы компаний "Славянск ЭКО" Эдуарда Труднева, "Славянский" НПЗ после атаки беспилотников минувшей ночью частично приостановил работу.

"НПЗ частично прекратил работу, 10 беспилотников минувшей ночью атаковали НПЗ. Они попали, в том числе, в установки по переработке нефти", - сказал Труднев.

По словам представителя компании, в настоящее время на территории НПЗ собирают обломки, работают правоохранительные органы. "Возможно наличие скрытых повреждений. Говорить об оценке ущерба еще преждевременно", - добавил он.