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Песков: Кремль выступает за контакты Баку и Еревана для скорейшего подписания мирного договора

Песков: Кремль выступает за контакты Баку и Еревана для скорейшего подписания мирного договора Россия выступает за продолжение контактов между Азербайджаном и Арменией для урегулирования всех спорных вопросов и подписания мирного договора.
В регионе
27 апреля 2024 г. 13:26
Песков: Кремль выступает за контакты Баку и Еревана для скорейшего подписания мирного договора

Россия выступает за продолжение контактов между Азербайджаном и Арменией для урегулирования всех спорных вопросов и подписания мирного договора.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы выступаем за продолжение контактов между Баку и Ереваном. Считаем, что они необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования всех спорных вопросов, которые стоят на повестке дня, с тем чтобы скорейшим образом выйти на подписание мирного договора", - сказал представитель Кремля.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: Azərbaycan və Ermənistan arasında təmasların davam etməsinin tərəfdarıyıq

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