В Армении полицейские подвергли приводу депутатов за участие в акции протеста

В Армении полицейские подвергли приводу депутатов за участие в акции протеста

В Армении полицейские с применением силы подвергают приводу граждан, перекрывших участок трассы Ереван-Севан. Среди задержанных депутаты парламента от блока "Армения" Артур Хачатрян и Арман Казарян.

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В Армении полицейские с применением силы подвергают приводу граждан, перекрывших участок трассы Ереван-Севан. Среди задержанных депутаты парламента от блока "Армения" Артур Хачатрян и Арман Казарян. Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ. Между полицией и участниками акции произошла стычка. Отметим, что акции протеста также проходят в центре Еревана, перекрыты ряд улиц, ранее движение было остановлено на проспекте Азатутян и в районе Давташен. Протестующие требуют отставки правительства. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на азербайджанском языке Etiraz aksiyasında iştirak edən erməni deputatlar saxlanılıb