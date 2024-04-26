В Армении полицейские подвергли приводу депутатов за участие в акции протеста

В Армении полицейские с применением силы подвергают приводу граждан, перекрывших участок трассы Ереван-Севан. Среди задержанных депутаты парламента от блока "Армения" Артур Хачатрян и Арман Казарян.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Между полицией и участниками акции произошла стычка.
Отметим, что акции протеста также проходят в центре Еревана, перекрыты ряд улиц, ранее движение было остановлено на проспекте Азатутян и в районе Давташен. Протестующие требуют отставки правительства.