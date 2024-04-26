О нас

В Армении полицейские подвергли приводу депутатов за участие в акции протеста

В Армении полицейские подвергли приводу депутатов за участие в акции протеста В Армении полицейские с применением силы подвергают приводу граждан, перекрывших участок трассы Ереван-Севан. Среди задержанных депутаты парламента от блока "Армения" Артур Хачатрян и Арман Казарян.
В регионе
26 апреля 2024 г. 17:29
В Армении полицейские подвергли приводу депутатов за участие в акции протеста

В Армении полицейские с применением силы подвергают приводу граждан, перекрывших участок трассы Ереван-Севан. Среди задержанных депутаты парламента от блока "Армения" Артур Хачатрян и Арман Казарян.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Между полицией и участниками акции произошла стычка.

Отметим, что акции протеста также проходят в центре Еревана, перекрыты ряд улиц, ранее движение было остановлено на проспекте Азатутян и в районе Давташен. Протестующие требуют отставки правительства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Etiraz aksiyasında iştirak edən erməni deputatlar saxlanılıb
Версия на английском языке Police in Armenia detain MPs for participating in protest rally

Самое важное

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
25 апреля 2024 г. 21:57
Президенты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
ФотоПрезиденты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
25 апреля 2024 г. 16:45
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
24 апреля 2024 г. 21:08
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
24 апреля 2024 г. 20:54
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
24 апреля 2024 г. 18:48
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
24 апреля 2024 г. 18:31
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
23 апреля 2024 г. 19:35
Президент Ильхам Алиев рассказал о причинах успехов Азербайджана
Президент Ильхам Алиев рассказал о причинах успехов Азербайджана
23 апреля 2024 г. 19:11
Ильхам Алиев: Нам удалось установить хорошие, а в некоторых случаях и отличные отношения с нашими соседями
Ильхам Алиев: Нам удалось установить хорошие, а в некоторых случаях и отличные отношения с нашими соседями
23 апреля 2024 г. 18:48
Президент: Мы видим, что закрытие сухопутных границ укрепляет безопасность в Азербайджане
Президент: Мы видим, что закрытие сухопутных границ укрепляет безопасность в Азербайджане
23 апреля 2024 г. 18:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi