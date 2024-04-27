Численность населения Грузии на начало текущего года снизилась на 1,1%

На 1 января 2024 года в Грузии проживало 3 694 600 человек вместе с мигрантами. Общая численность населения по сравнению с 1 января 2023 годом сократилась на 1,1 %.

На 1 января 2024 года в Грузии проживало 3 694 600 человек вместе с мигрантами. Общая численность населения по сравнению с 1 января 2023 годом сократилась на 1,1 %.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

Как показали данные, почти половина всего населения Грузии живет в Тбилиси – 1 258 500 тысяч человек.

По данным "Сакстат", в городах проживает 61% всего населения страны. При этом если в регионе Имерети число городского и сельского населения практически равны, а в Аджарской автономии число городского населения даже превышает сельское, то в остальных регионах число сельских жителей в разы превышает число городских.

В среднем на один квадратный километр в Грузии приходится 65 человек. Однако если в Тбилиси на одном квадратном километре в среднем проживает 2 496 человек, то в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – всего 6 человек. В Аджарии на квадратный километр приходится 125 человек, а в самых густозаселенных регионах Имерети и Квемо Картли – 69 и 68 человек соответственно.

Средний возраст населения страны - 38 лет. При этом средний возраст мужчин в Грузии - 36 лет, а женщин - 41.

Средняя же продолжительность жизни в Грузии составляет 75 лет. При этом для мужчин этот показатель составляет 70,6 лет, а для женщин – 79,4 года.