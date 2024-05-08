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Пашинян призвал ЕАЭС учитывать национальные интересы стран объединения

Пашинян призвал ЕАЭС учитывать национальные интересы стран объединения Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при принятии решений уважительно относиться к национальным интересам стран объединения.
В регионе
8 мая 2024 г. 20:19
Пашинян призвал ЕАЭС учитывать национальные интересы стран объединения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при принятии решений уважительно относиться к национальным интересам стран объединения.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Только на основе уважительного отношения к интересам стран-партнеров и поиска конструктивных решений, отвечающих интересам каждого государства-члена, мы сможем сохранить эффективность функционирования ЕАЭС. Считаем необходимым сосредоточить наши усилия для учета национальных приоритетов социально-экономического развития. Наше сотрудничество должно работать в интересах граждан и бизнеса наших стран, способствовать повышению их благосостояния и модернизации экономик", - сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

В текущем году Армения председательствует в ЕАЭС.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan AİB-i birlik ölkələrinin milli maraqlarını nəzərə almağa çağırıb

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