Пашинян призвал ЕАЭС учитывать национальные интересы стран объединения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при принятии решений уважительно относиться к национальным интересам стран объединения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при принятии решений уважительно относиться к национальным интересам стран объединения.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Только на основе уважительного отношения к интересам стран-партнеров и поиска конструктивных решений, отвечающих интересам каждого государства-члена, мы сможем сохранить эффективность функционирования ЕАЭС. Считаем необходимым сосредоточить наши усилия для учета национальных приоритетов социально-экономического развития. Наше сотрудничество должно работать в интересах граждан и бизнеса наших стран, способствовать повышению их благосостояния и модернизации экономик", - сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

В текущем году Армения председательствует в ЕАЭС.