В Армении интернет-мошенники украли у граждан более 260 тыс. долларов

Интернет-мошенники украли у граждан 102 млн драмов (более 260 тыс. долларов).

Интернет-мошенники украли у граждан 102 млн драмов (более 260 тыс. долларов).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Следственный комитет Армении.

Следствие выяснило, что 36-летний житель Тавуша, находившийся в тюрьме и проходивший по уголовному делу, вместе с 38-летним жителем Еревана осуществлял компьютерные кражи в особо крупном размере.

В частности, в 2020 году мужчина создал в социальной сети различные профили, с помощью которых предлагал другим пользователям "помощь" в регистрации электронных кошельков "IDram". Предлагая "бонусы", он убеждал пользователей предоставить ему пароли при регистрации. После этого он оформлял на имя пользователей сети онлайн-кредиты в банках и кредитных организациях и присваивал средства, в том числе с прикрепленных банковских карт.

Всего выявлено 152 эпизода кражи.