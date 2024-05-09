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Путин на встрече с Пашиняном предложил обсудить безопасность в регионе

Путин на встрече с Пашиняном предложил обсудить безопасность в регионе Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предложил обсудить весь комплекс отношений, в том числе и безопасность в регионе.
В регионе
9 мая 2024 г. 00:05
Путин на встрече с Пашиняном предложил обсудить безопасность в регионе

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предложил обсудить весь комплекс отношений, в том числе и безопасность в регионе.

Как сообщает российское бюро Report, встреча проходит в Кремле после заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Путин отметил, что "Евразийский Союз" имеет как для Армении, так и для России позитивный характер.

"Евразийский союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов, в том числе связанных с проводимой некоторыми странами политикой санкций и демонтажа многих базовых устоев международной торговли. Мы постоянно ведём тонкую настройку институтов и механизмов "Евразэс", что позволяет адаптироваться к изменениям и динамично развиваться, несмотря на кризисные явления в глобальной экономике", - указал российский лидер.

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Версия на азербайджанском языке Putin Paşinyanla görüşdə regionda təhlükəsizliyi müzakirə etməyi təklif edib

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