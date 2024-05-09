Путин на встрече с Пашиняном предложил обсудить безопасность в регионе

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предложил обсудить весь комплекс отношений, в том числе и безопасность в регионе.
Как сообщает российское бюро
Путин отметил, что "Евразийский Союз" имеет как для Армении, так и для России позитивный характер.
"Евразийский союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов, в том числе связанных с проводимой некоторыми странами политикой санкций и демонтажа многих базовых устоев международной торговли. Мы постоянно ведём тонкую настройку институтов и механизмов "Евразэс", что позволяет адаптироваться к изменениям и динамично развиваться, несмотря на кризисные явления в глобальной экономике", - указал российский лидер.