Путин на встрече с Пашиняном предложил обсудить безопасность в регионе

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предложил обсудить весь комплекс отношений, в том числе и безопасность в регионе.

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предложил обсудить весь комплекс отношений, в том числе и безопасность в регионе.

Как сообщает российское бюро Report , встреча проходит в Кремле после заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Путин отметил, что "Евразийский Союз" имеет как для Армении, так и для России позитивный характер.

"Евразийский союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов, в том числе связанных с проводимой некоторыми странами политикой санкций и демонтажа многих базовых устоев международной торговли. Мы постоянно ведём тонкую настройку институтов и механизмов "Евразэс", что позволяет адаптироваться к изменениям и динамично развиваться, несмотря на кризисные явления в глобальной экономике", - указал российский лидер.