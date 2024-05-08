Офис Омбудсмена Армении будет работать в чрезвычайном режиме из-за митинга в Ереване

Офис Омбудсмена Армении Анаит Манасян 9 мая будет работать в чрезвычайном режиме из-за митинга в Ереване.

Офис Омбудсмена Армении Анаит Манасян 9 мая будет работать в чрезвычайном режиме из-за митинга в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Защитника прав человека.

9 мая на площади Республики запланирован митинг движения "Тавуш во имя Родины".

Манасян подчеркивает, что происходящие в республике события должны развиваться исключительно демократическим путем, в условиях безоговорочного уважения прав человека, с учетом демократических ценностей и требований верховенства закона.

"Вместе с тем крайне важно, чтобы организаторы и участники собрания обеспечили его мирное проведение, проявляли сдержанность и соблюдали требования, установленные законодательством", – отметила она.

Омбудсмен подчеркнула, что применение несоразмерной силы сотрудниками полиции недопустимо ни при каких обстоятельствах. По ее словам, применение силы возможно исключительно при наличии оснований, установленных законом, с соблюдением критериев соразмерности.