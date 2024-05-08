О нас

Офис Омбудсмена Армении будет работать в чрезвычайном режиме из-за митинга в Ереване

Офис Омбудсмена Армении будет работать в чрезвычайном режиме из-за митинга в Ереване Офис Омбудсмена Армении Анаит Манасян 9 мая будет работать в чрезвычайном режиме из-за митинга в Ереване.
В регионе
8 мая 2024 г. 19:08
Офис Омбудсмена Армении будет работать в чрезвычайном режиме из-за митинга в Ереване

Офис Омбудсмена Армении Анаит Манасян 9 мая будет работать в чрезвычайном режиме из-за митинга в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Защитника прав человека.

9 мая на площади Республики запланирован митинг движения "Тавуш во имя Родины".

Манасян подчеркивает, что происходящие в республике события должны развиваться исключительно демократическим путем, в условиях безоговорочного уважения прав человека, с учетом демократических ценностей и требований верховенства закона.

"Вместе с тем крайне важно, чтобы организаторы и участники собрания обеспечили его мирное проведение, проявляли сдержанность и соблюдали требования, установленные законодательством", – отметила она.

Омбудсмен подчеркнула, что применение несоразмерной силы сотрудниками полиции недопустимо ни при каких обстоятельствах. По ее словам, применение силы возможно исключительно при наличии оснований, установленных законом, с соблюдением критериев соразмерности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
8 мая 2024 г. 12:32
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
3 мая 2024 г. 12:30
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
3 мая 2024 г. 12:16
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
2 мая 2024 г. 17:49
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi