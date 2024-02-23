Директор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха

Итальянское торговое агентство (ИТА) является государственным учреждением, представленным в 79 офисах по всему миру, в 65 странах. Один из таких офисов успешно функционирует в Азербайджане с 2007 года. Офисы агентства представляют собой платформу для комп

Итальянское торговое агентство (ИТА) является государственным учреждением, представленным в 79 офисах в 65 странах. Один из них функционирует в Азербайджане с 2007 года. Агентство представляет собой платформу для итальянских компаний, стремящихся установить деловые отношения в стране пребывания его представителя и наоборот, узнать об инвестиционных возможностях.

В интервью Report директор ИТА в Баку Андреа Макканико рассказал об инициативах по продвижению итальянской культуры в Азербайджане, об бренде Made in Italy на азербайджанском рынке, о планах по расширению торговых отношений между Азербайджаном и Италией.

- На данный момент сколько итальянских компаний действует в Азербайджане? В каких отраслях они проявляют наибольшую активность?

- В Азербайджане действует не так много итальянских компаний, которые базируются непосредственно в стране. Несмотря на это, они активно участвуют в ключевых секторах, таких как энергетика и сфера услуг. В различных областях привлечены к сотрудничеству консультанты и агенты из Италии.

В вашей стране широко представлены итальянские компании в области дизайна и архитектуры, активно участвующие в разработке различных проектов, включая строительство и восстановление в освобожденном Карабахском регионе.

Поскольку итальянский дизайн хорошо известен в мире, наше агентство приняло решение проводить специальные дни, посвященные этому. В этом году мы планируем провести День итальянского дизайна в апреле, но точная дата и место пока не определены.

Мы также приглашаем импортеров и дистрибьюторов из Азербайджана на неделю дизайна, которая проходит в Италии - Salone del Mobile Milano. Это одно из важнейших событий для европейских дизайнеров и производителей мебели. Мы также пригласили некоторых азербайджанских дизайнеров принять участие в ней. Архитектура и мебель - очень важная часть бренда Мade in Italy, который интересен и для азербайджанских импортеров.

Кстати, при упоминании итальянских компаний в Азербайджане следует обратить внимание на модные бренды, представленные на центральных улицах Баку. Как известно, модная индустрия также является неотъемлемой частью итальянской культуры. Итальянская неделя моды известна во всем мире.

- Вы отметили, что итальянские дизайнеры в Азербайджане активно участвуют в строительно-восстановительных работах в Карабахе. В каких конкретных проектах они принимают участие?

- Правительство Азербайджана обратилось к одной из итальянских компаний с запросом на восстановление мемориалов, кладбищ и создание музеев в Карабахе. Этот фактор важен не только с точки зрения показателя отношений между нашими странами. Такие проекты имеют особое значение для сохранения памяти о произошедших в Карабахе трагических событиях, для того, чтобы люди понимали их суть. А итальянцы известны своим умением разрабатывать передовые проекты, их дизайнерские разработки признаны во всем мире.

- Хотелось бы задать еще один вопрос, связанный с Карабахом. До армянской оккупации регион славился своими винодельческими традициями. Известно, что в Агдамском районе планируется восстановление виноградников и возрождение виноделия. Учитывая, что ваша страна имеет хорошие традиции в этом, рассматривается ли возможность привлечения итальянских специалистов для сотрудничества?

- Принимая во внимание тот факт, что несколько азербайджанских винодельных предприятий не только привлекли итальянских специалистов, но также приобрели итальянское оборудование для производства вина, я считаю, что данная идея вполне реальна. Примером тому может служить одна из популярных линеек вина премиум-класса в Азербайджане – Savalan. Они привлекли итальянских технологов для изготовления вина, и на этикетке можно видеть флаги Азербайджана и Италии. Радостно наблюдать за подобными связями, надеемся, что такого рода сотрудничество будет продолжаться.

Азербайджанская винодельческая отрасль поднимается на более высокий уровень, и я также могу отметить стремительный рост экспорта вашего вина в близлежащие страны. Это свидетельство того, что качество вашей продукции улучшается и следовательно растет спрос. Учитывая природу Азербайджана и его благоприятные климатические условия, ваша страна представляет отличное место для развития виноделия.

- Известно, что ваше агентство часто организует миссии из Италии в Азербайджан и наоборот. Какие результаты это приносит?

- В данном вопросе следует отметить цель миссий - улучшение торговли. С этой целью мы приглашаем азербайджанских импортеров и крупные компании в Италию на мероприятия, где они могут осуществить закупки. Также мы привозим сюда итальянские компании, чтобы представить свою продукцию и услуги, которые могут быть интересны азербайджанским коллегам. В прошлом году мы организовали мастер-класс с участием десяти итальянских компаний из сектора пищевой промышленности и виноделия. Многие виды итальянской продукции пользуются большим успехом у вас. Мы планируем повторить это мероприятие в июне в этом году.

В мае в рамках выставок сельского хозяйства и пищевой промышленности мы планируем участие итальянских компаний, работающих в области машиностроения, технологий и услуг для сельского хозяйства, а также в производстве продуктов питания. В отличии от прошлых лет у нас не будет стенда, только посещение и обсуждение с участниками.

Есть еще идея организации совместно с правительством мастер-классов для крупных производителей сельхозпродукции и продуктов питания. Миссия приезжает для того, чтобы понять потребности Азербайджана в инновациях и модернизации отрасли, а также для изучения планов по производству в будущем. Мы предоставим информацию о доступных итальянских технологиях для данного сектора.

Нужно учитывать, что Италия имеет сильные позиции в экспорте продуктов питания и вин. Но за всем этим стоит сильная промышленность, которая производит оборудование для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, начиная от сбора сырья до упаковки конечного продукта.

Есть положительные примеры, в частности сотрудничество между крупной итальянской компанией по производству тракторов, которая планирует создать совместное предприятие в Азербайджане для производства своей техники. Это означает внедрение технологий и запуск производства на местном уровне.

- Ваше агентство активно участвует в ежегодных выставках, таких как Caspian Agro и InterFood Azerbaijan. В этом году они запланированы на период с 13 по 17 мая. Какие планы и ожидания вашего агентства от участия в выставках в текущем году?

- В прошлом году на выставках Caspian Agro и InterFood Azerbaijan был организован стенд в сотрудничестве с торговой палатой и итальянскими компаниями из различных секторов. Другой стенд, организованный совместно с итальянскими дистрибьюторами и рестораторами, давал посетителям возможность попробовать итальянские блюда и демонстрировал итальянские продукты на азербайджанском рынке.

В этом году, как я уже сказал выше, планируется другой подход. Мы намерены продвигать итальянскую культуру вне выставки. Будем обсуждать с рестораторам организацию мероприятий на протяжении всего года.

Работаем c агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), которая является точно такой же организацией, как и мы. Ведем переговоры с KOBIA, потому что они помогают поддерживать малые и средние предприятия. Думаем организовать вместе с ними мероприятие с участием сицилийских компаний, а затем пригласить их посетить выставку, чтобы дать им понимание азербайджанского рынка.

- Из нашего общения создается впечатление, что вы больше заинтересованы в культурном взаимодействии.

- Культура - для нас одно из ключевых направлений в сотрудничестве с Азербайджаном. Для нас культурный аспект имеет большее значение, чем бизнес. Мы уделяем особое внимание тому, чтобы в Азербайджане осознавали, что за производством высококачественных итальянских костюмов, вкусной еды и изысканного вина стоит богатая история и культура.

Мы организуем различные мероприятия, нацеленные на демонстрацию того, как готовить по-итальянски, настоящее Made in Italy, настоящую Италию. Мы также стремимся обучить сотрудников гостинично-ресторанного бизнеса различать истинное итальянское качество. Благодаря этим усилиям у нас сложились отличные отношения с местными ресторанами и барами. Идея заключается в том, чтобы поддерживать их в попытках внедрить итальянский опыт, оценивать реакцию азербайджанских клиентов и, возможно, внести элементы итальянского образа жизни в местную культуру.

- Ваш офис также отвечает за Грузию. Что вы можете сказать, на каком рынке больше заинтересованы в итальянских продуктах?

- Поскольку я отвечаю за две страны и регулярно езжу в Грузию для организации подобных мероприятий, могу отметить, что здесь в Азербайджане проявляется больший интерес к Италии по сравнению с Грузией. Следует отметить, что моя деятельность здесь включает в себя значительно больший объем работ, здесь больше и бюджет. Только в 2023 году расходы агентства на продвижение Made in Italy составили более 150 000 евро. Отчасти, это было связано с участием в 74-м Международном астронавтическом конгрессе, который проходил в Баку.

Из Италии приехало около 15 компаний. Это было важно также и потому, что следующий конгресс пройдет в октябре в Милане. Кроме того, участие в бакинском конгрессе позволило нам рассказать о широких возможностях Италии в аэрокосмической области.

Когда я 25 лет назад начал работать в итальянском торговом агентстве, меня направили в Болонью, чтобы я ознакомился с одним из ключевых производственных регионов Италии.

Болонья известна как "продовольственная долина", но она специализируется не только на производстве продуктов питания, но также керамики. Посещение производственных площадок позволило мне увидеть один из самых больших и высокотехнологичных в мире отраслей - керамической плитки. Я узнал, что в аэрокосмической промышленности, в производстве спутников широко используется керамика, поскольку она является одним из самых жароусточивых материалов, способных выдерживать очень высокие температуры.

Когда вы видите отправку людей на международную космическую станцию, то примерно на 30-40 % технологий для этого созданы в Италии. Когда вы говорите с профессионалами, они знают это.

- Если вы были в прошлом году в Международном астронавтическом конгрессе, я могу предположить, что также примете участие в климатической конференции COP29?

- У меня запланированы встречи с ответственными за проведение COP29, чтобы понять, в чем будет заключаться наша работа. Потому что на этой конференции будет обсуждаться много деловых вопросов. Поэтому я должен точно понимать, что нам нужно будет сделать. Ожидается, что у нас будет бюджет на этот период, чтобы принимать компании, проводить мероприятия по продвижению наших возможностей, связанных, конечно же, с изменением климата, а их довольно много.

Я слышал, что пару дней назад посол Азербайджана в Италии побывал на Сицилии с той же целью: провести встречи с промышленниками, работающими в этих сферах, чтобы пригласить их на COP29.

- Мы подробно обсудили ненефтяной сектор, давайте поговорим об энергетике. Азербайджан является одним из крупных экспортеров нефти и газа в Италию.

- Италия является основным импортером, занимая 45% вашего экспорта, который на 99% состоит из нефти и газа. В период с 2021 по 2023 год мы отметили удвоение импорта энергоносителей, что связано с запуском нового газопровода. Вторым важным фактором стало влияние войны в Украине, которая привлекла внимание всех европейских стран к Азербайджану, который был единственным поставщиком с таким весом в регионе.

Учитывая, что экспорт из Азербайджана в Италию превышает импорт оттуда, передо мной стоит задача урегулировать этот дисбаланс. Важно учесть, что, несмотря на возможности импорта товаров из Италии, объемы ограничены, поэтому это сложная задача.

- С какими сложностями сталкивается ваше агентство в продвижении товаров бренда Made in Italy на рынке Азербайджана?

-У нас есть две основные проблемы для экспорта Made in Italy. Во-первых, это подделки под итальянские бренды, которые доступны за рубежом и производятся в нескольких странах. Это ограничивает нас и наносит ущерб нашим брендам.

Например, футболка с логотипом Gucci может выглядеть аутентичной, но в реальности оказаться продуктом, который не был произведен в Италии и даже не имеет никакого отношения к бренду.

Мы пытаемся бороться с этим, но это крайне сложно. В Европе существуют строгие правила в отношении контракфакта, нарушители подвергаются строгим мерам, вплоть до закрытия магазина. Однако в некоторых странах практика более мягкая, что создает трудности в пресечении подобных нарушений.

Другая проблема - злоупотребление итальянским "звучанием". Некоторые компании выбирают итальянские названия, используют итальянский флаг, но производят свой товар в других странах. Это особенно актуально в винном секторе.