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Хельсинкская комиссия США проведет слушания по событиям в Грузии

Хельсинкская комиссия США проведет слушания по событиям в Грузии В Конгрессе США в рамках Хельсинкской комиссии пройдут слушания по текущим событиям в Грузии.
Другие страны
18 мая 2024 г. 14:36
Хельсинкская комиссия США проведет слушания по событиям в Грузии

В Конгрессе США в рамках Хельсинкской комиссии пройдут слушания по текущим событиям в Грузии.

Как передает Report, об этом сообщила Хельсинкская комиссия США.

В комиссии считают, что принятие в стране закона об иноагентах "является антизападным шагом правящего правительства "Грузинской мечты".

В заявлении отмечается, что в рамках слушаний "Поддержка суверенитета и демократии Грузии" свидетельства дадут руководитель программы европейской интеграции "Открытое общество - Грузия" Вано Чхиквадзе, бывший посол Грузии в ЕС Натали Сабанадзе и бывший посол США в Грузии Уильям Кортни.

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