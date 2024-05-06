Объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу по TAP снизились

6 мая был получен заказ на поставку газа в объеме 345 млн 38 тыс. 291 кВт/ч с греческого пункта Кипой Трансадриатического трубопровода (ТАР), по которому азербайджанский природный газ транспортируется в Европу.

6 мая был получен заказ на поставку газа в объеме 345 млн 38 тыс. 291 кВт/ч с греческого пункта Кипой Трансадриатического трубопровода (ТАР), по которому азербайджанский природный газ транспортируется в Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на электронную платформу TAP, это на 5,9% меньше, чем в понедельник прошлой недели.

С 7 по 12 мая заказы на ежедневную поставку газа с греческого пункта Кипой составят 331 млн 19 тыс. 866 кВт/ч, что на 9,72% меньше по сравнению с объемом заказа на 30 апреля, на 9,54% - по сравнению с 1 мая, на 9,72% - по сравнению с объемом заказов со 2 по 4 мая и на 8,2% - по сравнению с прошлым воскресеньем.

Заказы с 6 по 12 мая на ежедневную поставку газа с греческого пункта Комотини составляют 28 млн 674 тыс. 418 кВт/ч, как и на прошлой неделе.

С 6 по 12 мая из греческого пункта Неа-Месемврия ежедневный объем поставок составит 30 млн 346 тыс. 301 кВт/ч газа, как и на прошлой неделе.

Что касается пункта Мелендуньо в Италии, на 6 мая получен заказ на 282 млн 821 тыс. 315 кВт/ч газа, что на 7% меньше, чем в прошлый понедельник.

С 7 по 12 мая поступило заказов на сумму 271 млн 999 тыс. 147 кВтч, что на меньше 10,8%, чем в прошлый вторник, на 10,4% - по сравнению с 1 мая, на 10,7% - по сравнению с показателями со 2 по 4 мая и на 8,8% - по сравнению с прошлым воскресеньем.