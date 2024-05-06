Румынская OMV Petrom отказалась от поиска углеводородов на черноморском шельфе Грузии

Румынская OMV Petrom SA приняла решение уйти из Грузии.

Румынская OMV Petrom SA приняла решение уйти из Грузии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

"Решение покинуть страну принято", - говорится в квартальном отчете компании, касательно работ по морской разведки на Блоке II, расположенном на черноморском шельфе Грузии.

Причины своего решения OMV Petrom SA не уточняет.

Ранее сообщалось, что летом 2020 года OMV Petrom SA стала победителем тендера на поиск и добычу нефтегазовых ресурсов в грузинской акватории Черного моря.

В марте 2021 года было подписано соглашение, предусматривающее добычу, сбор, обработку и переинтерпретацию геолого-геофизических данных на континентальном шельфе Черного моря сроком на 25 лет. Лицензионное соглашение с компанией охватывало разведку территории площадью 5300 кв. км.

По оценкам министерства экономики Грузии, компания планировала выделить 30 миллионов долларов на разведку и добычу природного газа на шельфе Черного моря в Грузии.

OMV Petrom SA - румынская интегрированная нефтяная компания, контролируемая австрийским холдингом OMV. Она является одной из крупнейших компаний в Румынии и крупнейшим производителем нефти и газа в Юго-Восточной Европе. По ранее согласованному плану OMV Petrom должна была начать добычу газа с помощью тестовой скважины к 2025 году.