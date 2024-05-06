О нас

Румынская OMV Petrom отказалась от поиска углеводородов на черноморском шельфе Грузии

Румынская OMV Petrom отказалась от поиска углеводородов на черноморском шельфе Грузии Румынская OMV Petrom SA приняла решение уйти из Грузии.
Энергетика
6 мая 2024 г. 17:29
Румынская OMV Petrom отказалась от поиска углеводородов на черноморском шельфе Грузии

Румынская OMV Petrom SA приняла решение уйти из Грузии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

"Решение покинуть страну принято", - говорится в квартальном отчете компании, касательно работ по морской разведки на Блоке II, расположенном на черноморском шельфе Грузии.

Причины своего решения OMV Petrom SA не уточняет.

Ранее сообщалось, что летом 2020 года OMV Petrom SA стала победителем тендера на поиск и добычу нефтегазовых ресурсов в грузинской акватории Черного моря.

В марте 2021 года было подписано соглашение, предусматривающее добычу, сбор, обработку и переинтерпретацию геолого-геофизических данных на континентальном шельфе Черного моря сроком на 25 лет. Лицензионное соглашение с компанией охватывало разведку территории площадью 5300 кв. км.

По оценкам министерства экономики Грузии, компания планировала выделить 30 миллионов долларов на разведку и добычу природного газа на шельфе Черного моря в Грузии.

OMV Petrom SA - румынская интегрированная нефтяная компания, контролируемая австрийским холдингом OMV. Она является одной из крупнейших компаний в Румынии и крупнейшим производителем нефти и газа в Юго-Восточной Европе. По ранее согласованному плану OMV Petrom должна была начать добычу газа с помощью тестовой скважины к 2025 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
3 мая 2024 г. 12:30
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
3 мая 2024 г. 12:16
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
2 мая 2024 г. 17:49
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
1 мая 2024 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi