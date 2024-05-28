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Нефть марки Brent подорожала до 83,28 доллара за баррель

Нефть марки Brent подорожала до 83,28 доллара за баррель Нефть североморской марки Brent незначительно подорожала утром во вторник после умеренного роста котировок днем ранее.
Энергетика
28 мая 2024 г. 09:47
Нефть марки Brent подорожала до 83,28 доллара за баррель

Нефть североморской марки Brent незначительно подорожала утром во вторник после умеренного роста котировок днем ранее.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", июльские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futuresна 0,18 доллара (0,22%), до 83,28 доллара за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX на 1,17 доллара (1,51%), до 78,89 доллара за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 2,2%, WTI - на 2,3%.

На этой неделе участники рынка ждут публикации данных по инфляции в США, Германии и еврозоне, которые могут повлиять на решения Европейского центробанка и Федеральной резервной системы. Центробанки США и еврозоны проведут свои заседания на следующей неделе.

Кроме того, на выходных состоится встреча ОПЕК+, на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие ограничений на поставки топлива на второе полугодие.

Подъему котировок способствует некоторое усиление напряженности на Ближнем Востоке, где, по данным The Jerusalem Post, военнослужащий армии Египта погиб в результате перестрелки между египетскими и израильскими военными.

"Целый ряд факторов позволяет ожидать некоторого повышательного давления на рынок нефти, от геополитики и сокращения запасов (топлива в США) до ожидаемого решения ОПЕК продлить ограничения на добычу", - отметил старший экономист по азиатскому региону в Mizuho Bank Вишну Варатан.

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