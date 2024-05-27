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Минэнерго США: Приостановка новых проектов СПГ не повлияет на поставки в ЕС

Минэнерго США: Приостановка новых проектов СПГ не повлияет на поставки в ЕС Решение президента США Джо Байдена приостановить одобрение новых проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) не повлияет на текущие поставки в Европу.
Энергетика
27 мая 2024 г. 17:34
Минэнерго США: Приостановка новых проектов СПГ не повлияет на поставки в ЕС

Решение президента США Джо Байдена приостановить одобрение новых проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) не повлияет на текущие поставки в Европу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил первый заместитель министра энергетики США Дэвид Турк в интервью газете Politico.

"Это не влияет ни на один используемый в настоящее время маршрут поставок СПГ, - заявил он. - Это также не повлияет на текущие строительные работы по созданию экспортных цепочек для поставок еще больших объемов топлива".

Он отметил, что в общей сложности США экспортируют порядка 400 млн кубометров СПГ в день и уже зарезервировали до 1,3 млрд кубометров для экспорта из будущих проектов, что составляет "примерно половину" внутренней добычи природного газа в США.

По оценкам газеты, решение Байдена "встревожило" европейские промышленные компании ввиду их растущей зависимости от поставок американского СПГ, поскольку экспорт "неуклонно рос" с начала войны и в настоящее время составляет "половину поставок СПГ в ЕС по сравнению с примерно четвертью до начала конфликта в Украине".

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