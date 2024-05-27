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Названа доля нефтегазового сектора в экономике Азербайджана

Названа доля нефтегазового сектора в экономике Азербайджана Доля нефтегазового сектора в доходах Азербайджана в настоящее время составляет 30%.
Энергетика
27 мая 2024 г. 13:29
Названа доля нефтегазового сектора в экономике Азербайджана

Доля нефтегазового сектора в доходах Азербайджана в настоящее время составляет 30%.

Как сообщает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов сказал в ходе обсуждения поправок в закон "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год" на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Добыча нефти и газа сокращается, и в результате мы прогнозируем, что в среднесрочной перспективе доля нефтегазового сектора в экономике снизится до 22-25%", - сказал министр.

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Версия на английском языке Oil and gas sector makes 30% of Azerbaijan's economy
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatında neft-qaz sektorunun payı açıqlanıb

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