Названа доля нефтегазового сектора в экономике Азербайджана

Доля нефтегазового сектора в доходах Азербайджана в настоящее время составляет 30%.

Доля нефтегазового сектора в доходах Азербайджана в настоящее время составляет 30%.

Как сообщает Report, об этом министр финансов Самир Шарифов сказал в ходе обсуждения поправок в закон "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год" на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Добыча нефти и газа сокращается, и в результате мы прогнозируем, что в среднесрочной перспективе доля нефтегазового сектора в экономике снизится до 22-25%", - сказал министр.