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Замминистра: Инвестиционная стоимость проектов зеленой энергетики в Азербайджане составляет 1,5 млрд долларов

Замминистра: Инвестиционная стоимость проектов зеленой энергетики в Азербайджане составляет 1,5 млрд долларов Общая инвестиционная стоимость реализованных и осуществляемых проектов в рамках энергетического перехода в Азербайджане составляет 1,5 млрд долларов США.
Энергетика
27 мая 2024 г. 12:16
Замминистра: Инвестиционная стоимость проектов зеленой энергетики в Азербайджане составляет 1,5 млрд долларов

Общая инвестиционная стоимость реализованных и осуществляемых проектов в рамках энергетического перехода в Азербайджане составляет 1,5 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра энергетики Самир Велиев на конференции "Образование в повестке зеленого роста".

"Это крупные проекты, рассчитанные на 20-25 лет. Это показатель уверенности в будущем страны и государственной политики", - сказал замминистра.

С.Велиев отметил, что Азербайджан добровольно определил ряд целей, которые касаются глобального изменения климата и сокращения выбросов в атмосферу.

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Версия на английском языке Deputy minister: Investment cost of green energy projects in Azerbaijan - $1.5B
Версия на азербайджанском языке Samir Vəliyev: “Azərbaycanda "yaşıl enerji"nin inkişafına 1,5 milyard dollar investisiya yatırılıb və yatırılmaqdadır"

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