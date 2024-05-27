Замминистра: Инвестиционная стоимость проектов зеленой энергетики в Азербайджане составляет 1,5 млрд долларов

Общая инвестиционная стоимость реализованных и осуществляемых проектов в рамках энергетического перехода в Азербайджане составляет 1,5 млрд долларов США.

Общая инвестиционная стоимость реализованных и осуществляемых проектов в рамках энергетического перехода в Азербайджане составляет 1,5 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра энергетики Самир Велиев на конференции "Образование в повестке зеленого роста".

"Это крупные проекты, рассчитанные на 20-25 лет. Это показатель уверенности в будущем страны и государственной политики", - сказал замминистра.

С.Велиев отметил, что Азербайджан добровольно определил ряд целей, которые касаются глобального изменения климата и сокращения выбросов в атмосферу.