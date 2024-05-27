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Азербайджан увеличил импорт электроэнергии из Грузии в 9,2 раза

Азербайджан увеличил импорт электроэнергии из Грузии в 9,2 раза Азербайджан в январе-марте 2024 года снизил экспорт электроэнергии в Грузию на 70,1%.
Энергетика
27 мая 2024 г. 14:18
Азербайджан увеличил импорт электроэнергии из Грузии в 9,2 раза

Азербайджан в январе-марте 2024 года снизил экспорт электроэнергии в Грузию на 70,1%.

Об этом сообщили Report в Госкомитете по статистике.

В первом квартале 2024 года поставки электроэнергии из Азербайджана в Грузию в количественном выражении составили 350 млн 170,63 тыс. кВт-час.

В стоимостном выражении эти поставки составили на сумму 17 млн 988,12 тыс. долларов, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75,2%.

В общем объеме энергоперетоков из Азербайджана на долю Грузии в рассматриваемый период пришлось 48,8%.

По данным Госкомстата, общий объем экспорта электроэнергии из Азербайджана в первом квартале 2024 года составил 718 млн 122,16 тыс. кВт-час (спад на 70%) на 40 млн 567,93 тыс. долларов (спад на 85,6%). При этом, поставки осуществлялись в 4 страны: Грузию, Иран, Турцию и Россию. В ТОП-3 вошли Грузия, Турция и Россия.

Импорт электроэнергии из Грузии в Азербайджан в отчетный период составил 12 млн 638,84 тыс. кВт-час (рост в 9,2 раза) на 821,52 тыс. долларов (рост также в 9,2 раза). На долю Грузии в общем объеме импорта электроэнергии в отчетный период пришлось 28,9%.

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Версия на английском языке Azerbaijan shares data on electricity exports to Georgia in 1Q2024
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstana ixrac etdiyi elektrik enerjisinin həcmini açıqlayıb

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