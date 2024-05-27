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"Азерэнержи" планирует строительство малой ГЭС "Чайкенд-2"

"Азерэнержи" планирует строительство малой ГЭС "Чайкенд-2" АО "Азерэнержи" объявило тендер на строительство малой гидроэлектростанции (ГЭС) "Чайкенд-2".
Энергетика
27 мая 2024 г. 17:49
Азерэнержи планирует строительство малой ГЭС Чайкенд-2

АО "Азерэнержи" объявило тендер на строительство малой гидроэлектростанции (ГЭС) "Чайкенд-2".

Об этом сообщает Report со ссылкой на объявление Общества, размещенное на портале госзакупок.

Согласно объявлению, "Азерэнержи" отбирает подрядную компанию для строительства ГЭС "Чайкенд-2".

Госпошлина для участия в тендере составляет 2 тыс. 765,18 манатов. Кроме того, компании, желающие принять участие в тендере, должны оплатить 25 манатов для ознакомления со списком документов, необходимых для предъявления тендерной комиссии.

Согласно объявлению, предполагаемая стоимость работ по тендеру 18 млн 434 тыс. 525 манатов.

Тендерные предложения от претендентов принимаются до 09:00 16 июля. Тендерная процедура состоится позже в тот же день.

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Версия на азербайджанском языке “Azərenerji” “Çaykənd-2” kiçik su elektrik stansiyasının inşasını planlaşdırır

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