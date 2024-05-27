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Saudi Aramco в скором времени планирует масштабную продажу акций

Saudi Aramco в скором времени планирует масштабную продажу акций Саудовская Аравия планирует продажу акций энергетического гиганта Aramco на несколько миллиардов долларов.
Энергетика
27 мая 2024 г. 14:45
Saudi Aramco в скором времени планирует масштабную продажу акций

Саудовская Аравия планирует продажу акций энергетического гиганта Aramco на несколько миллиардов долларов.

Об этом, как передает Report, сообщил Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Одна из крупнейших сделок с акциями в регионе состоится уже в июне. Размещение может привлечь около 10 миллиардов долларов. Подготовка продолжается, и детали еще могут измениться", - сообщило агентство.

По его информации, акции будут зарегистрированы в Эр-Рияде, и это будет полностью рыночное размещение, а не ускоренная продажа в течение нескольких дней.

Предполагается, что сделку подготовят банки Citigroup, Goldman Sachs и HSBC.

Напомним, что Саудовская Аравия провела IPO Aramco в 2019 году, разместив тогда акции на сумму порядка 30 млрд долларов.

Правительству Саудовской Аравии напрямую принадлежит около 90% акций Aramco, еще 8% акций компании находятся под управлением суверенного фонда Public Investment Fund (PIF).

В 2023 году акции Saudi Aramco поднялись до рекорда — 38,64 рияла ($10,3 по текущему курсу). Это почти на 21% выше цены IPO (32 рияла). На торгах в понедельник, 27 мая, стоимость акций достигала 29,7 рияла — на 0,8% больше, чем было на закрытии биржи 24 мая.

В первом квартале 2024 года чистая прибыль Saudi Aramco, несмотря на подорожание нефти и меньшую сумму налогов, снизилась на 14% в годовом исчислении — до $27,77 млрд. Это меньше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных Visible Alpha, писал MarketWatch. Денежный поток от операционной деятельности тоже упал на 15%, не оправдав ожиданий рынка.

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