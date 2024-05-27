Saudi Aramco в скором времени планирует масштабную продажу акций

Саудовская Аравия планирует продажу акций энергетического гиганта Aramco на несколько миллиардов долларов.

Саудовская Аравия планирует продажу акций энергетического гиганта Aramco на несколько миллиардов долларов.

Об этом, как передает Report, сообщил Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Одна из крупнейших сделок с акциями в регионе состоится уже в июне. Размещение может привлечь около 10 миллиардов долларов. Подготовка продолжается, и детали еще могут измениться", - сообщило агентство.

По его информации, акции будут зарегистрированы в Эр-Рияде, и это будет полностью рыночное размещение, а не ускоренная продажа в течение нескольких дней.

Предполагается, что сделку подготовят банки Citigroup, Goldman Sachs и HSBC.

Напомним, что Саудовская Аравия провела IPO Aramco в 2019 году, разместив тогда акции на сумму порядка 30 млрд долларов.

Правительству Саудовской Аравии напрямую принадлежит около 90% акций Aramco, еще 8% акций компании находятся под управлением суверенного фонда Public Investment Fund (PIF).

В 2023 году акции Saudi Aramco поднялись до рекорда — 38,64 рияла ($10,3 по текущему курсу). Это почти на 21% выше цены IPO (32 рияла). На торгах в понедельник, 27 мая, стоимость акций достигала 29,7 рияла — на 0,8% больше, чем было на закрытии биржи 24 мая.

В первом квартале 2024 года чистая прибыль Saudi Aramco, несмотря на подорожание нефти и меньшую сумму налогов, снизилась на 14% в годовом исчислении — до $27,77 млрд. Это меньше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных Visible Alpha, писал MarketWatch. Денежный поток от операционной деятельности тоже упал на 15%, не оправдав ожиданий рынка.