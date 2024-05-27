Президент Гайаны предложил Chevron войти в нефтедобывающий проект на $150 млрд

Президент Гайаны Ирфаан Али приветствовал бы вхождение американской Chevron Corp. в капитал оператора проекта Stabroek Block по добыче нефти у берегов государства.

Президент Гайаны Ирфаан Али приветствовал бы вхождение американской Chevron Corp. в капитал оператора проекта Stabroek Block по добыче нефти у берегов государства.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом президент сообщил The Financial Times.

По его мнению, наращивание доли Exxon может вызвать опасения в отношении конкуренции. "Мы считаем, что партнерство работает хорошо", - пояснил он.

При этом вопрос о вхождении в проект еще одной крупной компании предстоит решать действующим партнерам, сказал президент. С его точки зрения, было бы хорошо, если бы "крупнейшие операторы из США работали в Гайане".

Во вторник состоится голосование акционеров Hess по вопросу сделки с Chevron. Существенного перевеса в пользу какого-либо результата не ожидается, при этом все больше инвесторов выражают опасения в связи с транзакцией, пишет FT.

Stabroek Block - одно из самых "денежных" месторождений, открытых в последние десятилетия, отмечает газета. ExxonMobil принадлежат 45% в его операторе, Hess Corp. - 30%, китайской CNOOC - 25%.

В октябре 2023 года Chevron договорилась о покупке Hess за 53 млрд долларов, в том числе для участия в этом проекте, стоимость которого превышает 150 млрд долларов.

В марте этого года стало известно, что Exxon подала иск в Международную торговую палату в Париже, чтобы отстоять право преимущественной покупки доли Hess в Stabroek.

Exxon убеждена, что к сделке Chevron и Hess применимо положение соглашения участников гайанского проекта о приоритетном праве Exxon и CNOOC на выкуп доли в нефтяном месторождении.

Глава Exxon Даррен Вудс заявлял, что приобретение доли Hess в Stabroek - "один из вариантов" для Exxon в случае удовлетворения иска.

Exxon ранее дала понять, что не собирается перебивать заявку Chevron.