Литовско-шведский энергомост NordBalt отключен из-за неисправности оборудования

Отключение интерконнектора NordBalt между Литвой и Швецией произошло утром в понедельник.

Отключение интерконнектора NordBalt между Литвой и Швецией произошло утром в понедельник.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.

По информации компании, первоначальные данные показывают, что высоковольтная линия постоянного тока была отключена из-за неисправности на преобразовательной станции на шведской стороне.

По данным Litgrid, после отключения NordBalt были задействованы резервы, и перебоев в электроснабжении литовских потребителей не было.

Проект NordBalt стоимостью 550 млн евро был реализован компаниями Litgrid и шведской Svenska kraftnat. Интерконнектор мощностью 700 МВт работает с 2016 года.