Глава SOCAR посетит с визитом Узбекистан

Ежегодная, 26-я международная нефтегазовая выставка OGU 2024 и Энергетическая неделя Узбекистана пройдет в Ташкенте с 14 по 16 мая 2024 года.

Ежегодная, 26-я международная нефтегазовая выставка OGU 2024 и Энергетическая неделя Узбекистана пройдет в Ташкенте с 14 по 16 мая 2024 года.

Об этом сообщили Report в АО "Узбекнефтегаз", являющемся организатором мероприятий совместно с международной компанией Iteca Exhibition.

В выставке примут участие представители из более 400 компаний и брендов из 29 стран, в том числе и из Азербайджана, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции. При этом, Азербайджан будет представлен стендами компанией SOCAR и ООО ENERJI N.

Энергетическая неделя Узбекистана объединит главных игроков в области традиционных и возобновляемых источников энергии, предоставляя мировому энергетическому сообществу возможность обсудить актуальные планы развития энергетической отрасли Узбекистана и региона Центральной Азии.

В пленарной сессии этого форума примет участие президент SOCAR Ровшан Наджаф.

В 2023 году в выставке приняла участие 171 компания из 18 стран мира.