Азербайджанская баскетбольная лига: Сегодня "Сабах" встретится с "Нефтчи"

Сегодня стартует VII тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает Report, в первый игровой день состоится один матч.

В 19:00 "Сабах" встретится с "Нефтчи" на Национальной гимнастической арене.

"Нефтчи" лидирует в турнирной таблице с 10 очками, а "Сабах" занимает второе место с 9 очками.

Тур завершится 16 ноября.