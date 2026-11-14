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    Азербайджанская баскетбольная лига: Сегодня "Сабах" встретится с "Нефтчи"

    Командные
    • 14 ноября, 2026
    • 10:24
    Азербайджанская баскетбольная лига: Сегодня Сабах встретится с Нефтчи

    Сегодня стартует VII тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

    Как сообщает Report, в первый игровой день состоится один матч.

    В 19:00 "Сабах" встретится с "Нефтчи" на Национальной гимнастической арене.

    "Нефтчи" лидирует в турнирной таблице с 10 очками, а "Сабах" занимает второе место с 9 очками.

    Тур завершится 16 ноября.

    Азербайджанская баскетбольная лига
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Bu gün "Sabah" və "Neftçi" komandaları üz-üzə gələcək
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