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    Azərbaycan Basketbol Liqası: Bu gün "Sabah" və "Neftçi" komandaları üz-üzə gələcək

    Komanda
    • 14 noyabr, 2026
    • 10:10
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Bu gün Sabah və Neftçi komandaları üz-üzə gələcək

    Bu gün Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura start veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə 1 qarşılaşma keçirləcək.

    Turun mərkəzi matçında son ölkə çempionu "Sabah" "Neftçi" ilə üz-üzə gələcək. Görüş saat 19:00-da Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq.

    Turnir cədvəlinə 10 xalla "Neftçi" başçılıq edir. 9 xala malik "Sabah" isə ikincidir.

    Qeyd edək ki, tura noyabrın 16-da yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Sabah BK Neftçi BK
    Азербайджанская баскетбольная лига: Сегодня "Сабах" встретится с "Нефтчи"
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