Azərbaycan Basketbol Liqası: Bu gün "Sabah" və "Neftçi" komandaları üz-üzə gələcək
Komanda
- 14 noyabr, 2026
- 10:10
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Bu gün Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura start veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə 1 qarşılaşma keçirləcək.
Turun mərkəzi matçında son ölkə çempionu "Sabah" "Neftçi" ilə üz-üzə gələcək. Görüş saat 19:00-da Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq.
Turnir cədvəlinə 10 xalla "Neftçi" başçılıq edir. 9 xala malik "Sabah" isə ikincidir.
Qeyd edək ki, tura noyabrın 16-da yekun vurulacaq.
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