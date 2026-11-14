Чистые финансовые активы Азербайджана достигли 110 млрд манатов

Чистые финансовые активы Азербайджана на 1 октября 2026 года составили 109 млрд 880,7 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на законопроект "О государственном бюджете на 2027 год".

Согласно документу, показатель отражает разницу между финансовыми активами страны (133 млрд 777 млн манатов) и ее финансовыми обязательствами (23 млрд 896,3 млн манатов).

Из общего объема финансовых активов 125 млрд 864,8 млн манатов составляют средства Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), 7 млрд 894,4 млн манатов - остаток средств единого казначейского счета, а 17,8 млн манатов - обязательства государственных предприятий перед бюджетом, подлежащие погашению в текущем году.

Основным фактором роста чистых финансовых активов страны за минувший год стало увеличение активов ГНФАР. Этому способствовали подорожание золота в последнем квартале 2025 года, значительный рост цен на сырую нефть с марта 2026 года, высокая доходность основного фондового индекса, а также сокращение трансфертов в государственный бюджет. При этом расчет данного компонента в отдельных случаях производится не по кассовому методу.

В бюджетном пакете также предусмотрено внесение изменений в закон "О бюджетной системе", предполагающих исключение формулировки "средства единого казначейского счета, переданные в управление" из перечня компонентов чистых финансовых активов.