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    Azərbaycanın xalis maliyyə aktivləri 110 milyard manata çatıb

    Maliyyə
    • 14 noyabr, 2026
    • 11:00
    Azərbaycanın xalis maliyyə aktivləri 110 milyard manata çatıb

    Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycanın xalis maliyyə aktivləri 109 milyard 880,7 milyon manat təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının "2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə verdiyi rəydə bildirilir.

    Sənədə görə, bu məbləğ ölkənin 133 milyard 777 milyon manatlıq maliyyə aktivləri ilə 23 milyard 896,3 milyon manatlıq maliyyə öhdəlikləri arasındakı fərq hesabına formalaşıb. Maliyyə aktivlərinin 125 milyard 864,8 milyon manatı Azərbaycan Dövlət Neft Fonduna (ARDNF) məxsusdur, qalan 7 milyard 894,4 milyon manatı vahid xəzinə hesabının qalığı, 17,8 milyon manatı isə dövlət müəssisələrinin büdcə qarşısında öhdəliklərinə xidmət üzrə cari ilə düşən məbləğdir.

    Son 1 ildə ARDNF-in aktivlərinin artması ölkənin xalis maliyyə aktivlərinin artmasını şərtləndirən əsas amil olub. Fondun aktivləri isə 2025-ci ilin sonuncu rübündə qızılın bahalaşması, 2026-cı ilin mart ayından başlayaraq bir barel xam neftin qiymətində ciddi artım, qurumun izlədiyi əsas səhm indeksi üzrə yüksək gəlirlilik və dövlət büdcəsinə transfertlərin azalması hesabına olub. Bu komponentin hesablanması bəzi hallarda kassa metoduna əsaslanmır.

    "Büdcə zərfi"ndə "Büdcə sistemi haqqında" qanuna xalis maliyyə aktivlərinin tərkib elementlərindən "vahid xəzinə hesabının idarəetməyə verilmiş vəsaitləri" ifadəsinin çıxarılması ilə bağlı dəyişiklik nəzərdə tutulur.

    Dövlət büdcəsi Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) Hesablama Palatası
    Чистые финансовые активы Азербайджана достигли 110 млрд манатов
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