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    МЭА: Азербайджан в октябре отставал от квоты ОПЕК+ на 111 тыс. б/с

    Энергетика
    • 14 ноября, 2026
    • 10:33
    МЭА: Азербайджан в октябре отставал от квоты ОПЕК+ на 111 тыс. б/с

    Добыча нефти в Азербайджане в октябре составила 440 тыс. баррелей в сутки, что на 1 тыс. б/с меньше по сравнению с сентябрем.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

    По оценкам аналитиков МЭА, фактическая добыча нефти в Азербайджане в октябре оказалась на 111 тыс. баррелей в сутки ниже уровня, предусмотренного соглашением ОПЕК+.

    Квота Азербайджана на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на текущий год составляет 551 тыс. баррелей в сутки.

    Добыча нефти в Азербайджане Международное энергетическое агентство (МЭА)
    IEA: Azərbaycan oktyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 111 min barel geri qalıb
    IEA: Azerbaijan lagged behind OPEC+ quota by 111,000 bpd in October
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