МЭА: Азербайджан в октябре отставал от квоты ОПЕК+ на 111 тыс. б/с

Добыча нефти в Азербайджане в октябре составила 440 тыс. баррелей в сутки, что на 1 тыс. б/с меньше по сравнению с сентябрем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

По оценкам аналитиков МЭА, фактическая добыча нефти в Азербайджане в октябре оказалась на 111 тыс. баррелей в сутки ниже уровня, предусмотренного соглашением ОПЕК+.

Квота Азербайджана на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на текущий год составляет 551 тыс. баррелей в сутки.