МЭА: Азербайджан в октябре отставал от квоты ОПЕК+ на 111 тыс. б/с
Энергетика
- 14 ноября, 2026
- 10:33
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Добыча нефти в Азербайджане в октябре составила 440 тыс. баррелей в сутки, что на 1 тыс. б/с меньше по сравнению с сентябрем.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).
По оценкам аналитиков МЭА, фактическая добыча нефти в Азербайджане в октябре оказалась на 111 тыс. баррелей в сутки ниже уровня, предусмотренного соглашением ОПЕК+.
Квота Азербайджана на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на текущий год составляет 551 тыс. баррелей в сутки.
IEA: Azərbaycan oktyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 111 min barel geri qalıb
IEA: Azerbaijan lagged behind OPEC+ quota by 111,000 bpd in October
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