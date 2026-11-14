IEA: Azərbaycan oktyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 111 min barel geri qalıb
Energetika
- 14 noyabr, 2026
- 10:10
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanda neft hasilatı oktyabr ayında gündəlik 440 min barel təşkil edib.
Bu barədə "Report" Beynəlxalq Enerji Agentliyinin (IEA) aylıq hesabatına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, sentyabr ayının göstəricisi ilə müqayisədə 1 min barel azdır.
IEA analitiklərinin hesablamalarına görə, Azərbaycanın sentyabr ayında neft hasilatı "OPEC+" sazişi çərçivəsində planda nəzərdə tutulandan gündəlik 111 min barel geri qalıb.
Azərbaycanın "OPEC+" sazişi çərçivəsində bu il üçün neft hasilatı kvotası gündəlik 551 min barel təşkil edir.
МЭА: Азербайджан в октябре отставал от квоты ОПЕК+ на 111 тыс. б/с
IEA: Azerbaijan lagged behind OPEC+ quota by 111,000 bpd in October
Son xəbərlər
11:14
Məhəmməd Salah Misir millisinin tarixində ən çox qol vuran futbolçu olubFutbol
11:01
Azərbaycanda daha 55 peşə və kvalifikasiya standartı hazırlanırDaxili siyasət
11:00
Gənc əsgərlərlə görüşə müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub - RəsmiHərbi
11:00
Azərbaycanın xalis maliyyə aktivləri 110 milyard manata çatıbMaliyyə
10:59
FHN qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edibDaxili siyasət
10:51
Sabahdan Azərbaycanda növbəti istilik mövsümü başlayırEnergetika
10:51
İran Hörmüz boğazında 4 tankerin minaya düşərək partladığını bildirib - YenilənibRegion
10:47
İMF bu il Gürcüstan iqtisadiyyatının 7,2 % artacağını proqnozlaşdırırMaliyyə
10:29
Ötən gün Azərbaycanda cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 59 nəfər saxlanılıbHadisə