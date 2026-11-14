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    МВД: Накануне задержаны 59 подозреваемых в различных преступлениях

    Происшествия
    • 14 ноября, 2026
    • 10:57
    МВД: Накануне задержаны 59 подозреваемых в различных преступлениях

    В Азербайджане накануне задержаны 59 человек, подозреваемых в совершении различных преступлений.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

    Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли 51 преступление, а также 5 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.

    Также задержаны и переданы соответствующим органам 156 человек, находящихся в розыске, в том числе 128 человек - в качестве должников.

    Установлено 18 фактов, связанных с наркотиками, и 4 факта незаконного хранения оружия и боеприпасов.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) Оружие и боеприпасы Должники
    Ötən gün Azərbaycanda cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 59 nəfər saxlanılıb
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