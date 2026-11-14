МВД: Накануне задержаны 59 подозреваемых в различных преступлениях

В Азербайджане накануне задержаны 59 человек, подозреваемых в совершении различных преступлений.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли 51 преступление, а также 5 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.

Также задержаны и переданы соответствующим органам 156 человек, находящихся в розыске, в том числе 128 человек - в качестве должников.

Установлено 18 фактов, связанных с наркотиками, и 4 факта незаконного хранения оружия и боеприпасов.