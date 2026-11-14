Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Китай и США обсудили снижение пошлин на первом заседании торгового совета

    Другие страны
    • 14 ноября, 2026
    • 11:49
    Китай и США обсудили снижение пошлин на первом заседании торгового совета

    Китай и США провели первое заседание совместного торгового совета, обсудив взаимное снижение импортных пошлин на товары общей стоимостью около $60 млрд (по $30 млрд с каждой стороны).

    Как передает Report, об этом в субботу сообщило Министерство коммерции КНР.

    Встреча состоялась 13 ноября в формате видеоконференции. Стороны также обсудили вопросы торговли сельскохозяйственной продукцией, реализацию ранее достигнутых договоренностей и другие аспекты торгово-экономического сотрудничества.

    В министерстве заявили, что Пекин и Вашингтон продолжат использовать торговый совет для урегулирования разногласий и расширения сотрудничества.

    Американо-китайские отношения Торговая сделка
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