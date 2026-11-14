Китай и США обсудили снижение пошлин на первом заседании торгового совета
Другие страны
- 14 ноября, 2026
- 11:49
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Китай и США провели первое заседание совместного торгового совета, обсудив взаимное снижение импортных пошлин на товары общей стоимостью около $60 млрд (по $30 млрд с каждой стороны).
Как передает Report, об этом в субботу сообщило Министерство коммерции КНР.
Встреча состоялась 13 ноября в формате видеоконференции. Стороны также обсудили вопросы торговли сельскохозяйственной продукцией, реализацию ранее достигнутых договоренностей и другие аспекты торгово-экономического сотрудничества.
В министерстве заявили, что Пекин и Вашингтон продолжат использовать торговый совет для урегулирования разногласий и расширения сотрудничества.
Последние новости
12:41
Иран назвал условия возобновления инспекций МАГАТЭДругие страны
12:26
В Азербайджане субсидии негосударственным предприятиям в 2027г вырастут на 67,5%Финансы
12:18
Фото
Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП в Физулинском районе - ОбновленоПроисшествия
12:12
МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой непогодойВнутренняя политика
12:03
Завтра в Азербайджане начинается отопительный сезонЭнергетика
11:49
Китай и США обсудили снижение пошлин на первом заседании торгового советаДругие страны
11:31
МВФ прогнозирует рост экономики Грузии на 7,2% в 2026гФинансы
11:16
Чистые финансовые активы Азербайджана достигли 110 млрд манатовФинансы
11:06
В воинских частях Азербайджана введены ограничения на встречи с новобранцамиАрмия