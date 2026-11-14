Китай и США обсудили снижение пошлин на первом заседании торгового совета

Китай и США провели первое заседание совместного торгового совета, обсудив взаимное снижение импортных пошлин на товары общей стоимостью около $60 млрд (по $30 млрд с каждой стороны).

Как передает Report, об этом в субботу сообщило Министерство коммерции КНР.

Встреча состоялась 13 ноября в формате видеоконференции. Стороны также обсудили вопросы торговли сельскохозяйственной продукцией, реализацию ранее достигнутых договоренностей и другие аспекты торгово-экономического сотрудничества.

В министерстве заявили, что Пекин и Вашингтон продолжат использовать торговый совет для урегулирования разногласий и расширения сотрудничества.