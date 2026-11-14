İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Çin və ABŞ ticarət şurasının ilk iclasında rüsumların azaldılmasını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    • 14 noyabr, 2026
    • 11:55
    Çin və ABŞ ticarət şurasının ilk iclasında rüsumların azaldılmasını müzakirə ediblər

    Çin və ABŞ birgə ticarət şurasının ilk iclasını keçirərək ümumi dəyəri təxminən 60 milyard dollar (hər tərəfdən 30 milyard dollar olmaqla) olan mallar üzrə idxal rüsumlarının qarşılıqlı azaldılmasını müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Çin Kommersiya Nazirliyi noyabrın 14-də məlumat yayıb.

    Görüş noyabrın 13-də videokonfrans formatında keçirilib. Tərəflər həmçinin kənd təsərrüfatı məhsullarının ticarəti, əvvəllər əldə olunmuş razılaşmaların icrası məsələlərini və ticari-iqtisadi əməkdaşlığın digər aspektlərini müzakirə ediblər.

    Nazirlikdən bildirilib ki, Pekin və Vaşinqton fikir ayrılıqlarının tənzimlənməsi və əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün ticarət şurasından yararlanmağa davam edəcəklər.

    Qarşılıqlı ticarət Çin Xalq Respublikası Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Китай и США обсудили снижение пошлин на первом заседании торгового совета
    44 filmi
    44 filmi

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