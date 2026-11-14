МВФ прогнозирует рост экономики Грузии на 7,2% в 2026г

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост экономики Грузии на 7,2% в 2026 году и на 5,7% в 2027 году.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили в Министерстве финансов Грузии.

Отмечается, что на итоговой встрече главы миссии МВФ в Грузии Алехандро Хайденберга с министром финансов Лашей Хуцишвили и президентом Национального банка Натией Турнава обсуждались тенденции экономического роста в текущем году, среднесрочные макроэкономические прогнозы, а также вопросы финансовой и денежно-кредитной политики.

В итоговом заявлении миссии отмечается, что экономика Грузии демонстрирует устойчивые показатели, несмотря на растущую геополитическую неопределенность и высокие цены на энергоносители. Фонд также подчеркнул укрепление финансовых и внешних резервов страны.

Согласно прогнозу МВФ, экономический рост в Грузии будет постепенно приближаться к среднесрочному потенциальному уровню в 5%.

Фонд также положительно оценил укрепление внешнеэкономических позиций страны, сокращение дефицита счета текущих операций и увеличение международных валютных резервов. В заявлении отмечается, что Грузия проводит осторожную бюджетную политику. На фоне роста доходов дефицит бюджета в 2026 году, как ожидается, составит 1,5% ВВП, а государственный долг сократится до 33% ВВП.

Проект бюджета на 2027 год предусматривает дефицит в размере 2,5% ВВП.

Отметим, что следующий визит миссии МВФ в Грузию в рамках консультаций по статье IV запланирован на апрель 2027 года.