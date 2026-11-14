Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    МВФ прогнозирует рост экономики Грузии на 7,2% в 2026г

    Финансы
    • 14 ноября, 2026
    • 11:31
    МВФ прогнозирует рост экономики Грузии на 7,2% в 2026г

    Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост экономики Грузии на 7,2% в 2026 году и на 5,7% в 2027 году.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявили в Министерстве финансов Грузии.

    Отмечается, что на итоговой встрече главы миссии МВФ в Грузии Алехандро Хайденберга с министром финансов Лашей Хуцишвили и президентом Национального банка Натией Турнава обсуждались тенденции экономического роста в текущем году, среднесрочные макроэкономические прогнозы, а также вопросы финансовой и денежно-кредитной политики.

    В итоговом заявлении миссии отмечается, что экономика Грузии демонстрирует устойчивые показатели, несмотря на растущую геополитическую неопределенность и высокие цены на энергоносители. Фонд также подчеркнул укрепление финансовых и внешних резервов страны.

    Согласно прогнозу МВФ, экономический рост в Грузии будет постепенно приближаться к среднесрочному потенциальному уровню в 5%.

    Фонд также положительно оценил укрепление внешнеэкономических позиций страны, сокращение дефицита счета текущих операций и увеличение международных валютных резервов. В заявлении отмечается, что Грузия проводит осторожную бюджетную политику. На фоне роста доходов дефицит бюджета в 2026 году, как ожидается, составит 1,5% ВВП, а государственный долг сократится до 33% ВВП.

    Проект бюджета на 2027 год предусматривает дефицит в размере 2,5% ВВП.

    Отметим, что следующий визит миссии МВФ в Грузию в рамках консультаций по статье IV запланирован на апрель 2027 года.

    Международный валютный фонд (МВФ) Лаша Хуцишвили Натия Турнава Грузия
    IMF bu il Gürcüstan iqtisadiyyatının 7,2 % artacağını proqnozlaşdırır
    IMF forecasts Georgia's economy to grow 7.2% this year
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    12:41
    Иран назвал условия возобновления инспекций МАГАТЭ
    Другие страны
    12:26
    В Азербайджане субсидии негосударственным предприятиям в 2027г вырастут на 67,5%
    Финансы
    12:18
    Фото
    Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП в Физулинском районе - Обновлено
    Происшествия
    12:12
    МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой непогодой
    Внутренняя политика
    12:03
    Завтра в Азербайджане начинается отопительный сезон
    Энергетика
    11:49
    Китай и США обсудили снижение пошлин на первом заседании торгового совета
    Другие страны
    11:31
    МВФ прогнозирует рост экономики Грузии на 7,2% в 2026г
    Финансы
    11:16
    Чистые финансовые активы Азербайджана достигли 110 млрд манатов
    Финансы
    11:06
    В воинских частях Азербайджана введены ограничения на встречи с новобранцами
    Армия
    Лента новостей