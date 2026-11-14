İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    İMF bu il Gürcüstan iqtisadiyyatının 7,2 % artacağını proqnozlaşdırır

    Maliyyə
    • 14 noyabr, 2026
    • 10:47
    İMF bu il Gürcüstan iqtisadiyyatının 7,2 % artacağını proqnozlaşdırır

    Beynəlxalq Valyuta Fondu (İMF) Gürcüstan iqtisadiyyatının 2026-cı ildə 7,2 %, 2027-ci ildə isə 5,7 % artacağını proqnozlaşdırır.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, ölkədəki fəaliyyətini başa çatdıran missiyanın rəhbəri Alejandro Heydenberqin maliyyə naziri Laşa Xutsişvili və Milli Bankın prezidenti Natia Turnava ilə yekun görüşündə bu ilin iqtisadi artım tendensiyaları, ortamüddətli makroiqtisadi proqnozlar, həmçinin maliyyə və pul siyasəti məsələləri müzakirə olunub.

    Missiyanın yekun bəyanatında artan geosiyasi qeyri-müəyyənliyə və yüksək enerji qiymətlərinə baxmayaraq, Gürcüstan iqtisadiyyatının dayanıqlı göstəricilər nümayiş etdirdiyi qeyd olunub. Fond ölkənin maliyyə və xarici buferlərinin də gücləndiyini vurğulayıb.

    İMF-nin proqnozuna əsasən, Gürcüstanda iqtisadi artım tədricən ortamüddətli potensial göstəriciyə - 5 %-ə yaxınlaşacaq.

    Fond ölkənin xarici iqtisadi mövqeyinin möhkəmlənməsini, cari hesab kəsirinin azalmasını və beynəlxalq valyuta ehtiyatlarının artmasını da müsbət qiymətləndirib. Bəyanatda Gürcüstanın ehtiyatlı fiskal siyasət yürütdüyü bildirilib. Gəlirlərin artması fonunda 2026-cı ildə büdcə kəsirinin ÜDM-in 1,5 -ni təşkil edəcəyi, dövlət borcunun isə ÜDM-in 33 %-nə qədər azalacağı proqnozlaşdırılır.

    2027-ci ilin büdcə layihəsində isə ÜDM-in 2,5 %-i həcmində büdcə kəsiri nəzərdə tutulur. Bu vəsaitin sosial xərclərin, dövlət sektorunda əməkhaqlarının və kapital qoyuluşlarının artırılmasına yönəldilməsi planlaşdırılır.

    Qeyd edək ki, BVF missiyasının "Dördüncü Maddə üzrə Məsləhətləşmələr" çərçivəsində Gürcüstana növbəti səfəri 2027-ci ilin aprel ayına planlaşdırılıb.

    Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) Gürcüstan
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    11:14
    Məhəmməd Salah Misir millisinin tarixində ən çox qol vuran futbolçu olub
    Futbol
    11:01
    Azərbaycanda daha 55 peşə və kvalifikasiya standartı hazırlanır
    Daxili siyasət
    11:00
    Gənc əsgərlərlə görüşə müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub - Rəsmi
    Hərbi
    11:00
    Azərbaycanın xalis maliyyə aktivləri 110 milyard manata çatıb
    Maliyyə
    10:59
    FHN qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib
    Daxili siyasət
    10:51
    Sabahdan Azərbaycanda növbəti istilik mövsümü başlayır
    Energetika
    10:51
    İran Hörmüz boğazında 4 tankerin minaya düşərək partladığını bildirib - Yenilənib
    Region
    10:47
    İMF bu il Gürcüstan iqtisadiyyatının 7,2 % artacağını proqnozlaşdırır
    Maliyyə
    10:29
    Ötən gün Azərbaycanda cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 59 nəfər saxlanılıb
    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti