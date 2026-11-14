Ненефтегазовый экспорт Азербайджана в 2026г составит $4,1 млрд, в 2027г - $4,5 млрд
Бизнес
- 14 ноября, 2026
- 10:12
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Ненефтегазовый экспорт Азербайджана (без учета немонетарного золота) по итогам 2026 года прогнозируется на уровне $4,1 млрд.
Об этом сообщает Report со ссылкой на бюджетные материалы на 2027 год.
Отметим, что в 2025 году ненефтегазовый экспорт Азербайджана составил $3,6 млрд. Таким образом, в 2026 году рост ненефтегазового экспорта ожидается на 13,9%.
Согласно прогнозам, в 2027 году ненефтегазовый экспорт Азербайджана увеличится до $4,5 млрд.
Ненефтегазовый экспорт Азербайджана в январе-октябре 2026 года вырос на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,6 млрд.
Azərbaycanın qeyri-neft-qaz ixracı bu il 4,1 milyard dollar, gələn il isə 4,5 milyard dollar təşkil edəcək
Последние новости
11:16
Чистые финансовые активы Азербайджана достигли 110 млрд манатовФинансы
11:06
В воинских частях Азербайджана введены ограничения на встречи с новобранцамиАрмия
10:57
МВД: Накануне задержаны 59 подозреваемых в различных преступленияхПроисшествия
10:44
Иран заявил о подрыве четырех танкеров на минах в Ормузском проливе - ОбновленоВ регионе
10:33
МЭА: Азербайджан в октябре отставал от квоты ОПЕК+ на 111 тыс. б/сЭнергетика
10:24
Азербайджанская баскетбольная лига: Сегодня "Сабах" встретится с "Нефтчи"Командные
10:12
Ненефтегазовый экспорт Азербайджана в 2026г составит $4,1 млрд, в 2027г - $4,5 млрдБизнес
10:11
Женская сборная Азербайджана по баскетболу сегодня сыграет с ИрландиейКомандные
09:59
Пашинян: Ереван и Анкара близки к нормализации отношенийВ регионе