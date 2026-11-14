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    Ненефтегазовый экспорт Азербайджана в 2026г составит $4,1 млрд, в 2027г - $4,5 млрд

    Бизнес
    • 14 ноября, 2026
    • 10:12
    Ненефтегазовый экспорт Азербайджана в 2026г составит $4,1 млрд, в 2027г - $4,5 млрд

    Ненефтегазовый экспорт Азербайджана (без учета немонетарного золота) по итогам 2026 года прогнозируется на уровне $4,1 млрд.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на бюджетные материалы на 2027 год.

    Отметим, что в 2025 году ненефтегазовый экспорт Азербайджана составил $3,6 млрд. Таким образом, в 2026 году рост ненефтегазового экспорта ожидается на 13,9%.

    Согласно прогнозам, в 2027 году ненефтегазовый экспорт Азербайджана увеличится до $4,5 млрд.

    Ненефтегазовый экспорт Азербайджана в январе-октябре 2026 года вырос на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,6 млрд.

    Ненефтегазовый экспорт Азербайджана
    Azərbaycanın qeyri-neft-qaz ixracı bu il 4,1 milyard dollar, gələn il isə 4,5 milyard dollar təşkil edəcək
    44 filmi
    44 filmi

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