Ненефтегазовый экспорт Азербайджана в 2026г составит $4,1 млрд, в 2027г - $4,5 млрд

Ненефтегазовый экспорт Азербайджана (без учета немонетарного золота) по итогам 2026 года прогнозируется на уровне $4,1 млрд.

Об этом сообщает Report со ссылкой на бюджетные материалы на 2027 год.

Отметим, что в 2025 году ненефтегазовый экспорт Азербайджана составил $3,6 млрд. Таким образом, в 2026 году рост ненефтегазового экспорта ожидается на 13,9%.

Согласно прогнозам, в 2027 году ненефтегазовый экспорт Азербайджана увеличится до $4,5 млрд.

Ненефтегазовый экспорт Азербайджана в январе-октябре 2026 года вырос на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,6 млрд.