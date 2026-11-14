Azərbaycanın qeyri-neft-qaz ixracı bu il 4,1 milyard dollar, gələn il isə 4,5 milyard dollar təşkil edəcək
Maliyyə
- 14 noyabr, 2026
- 10:17
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Bu ilin yekunlarına görə Azərbaycanın qeyri-neft-qaz ixracı (qeyri-monetar qızıl nəzərə alınmadan) 4,1 milyard ABŞ dolları səviyyəsində proqnozlaşdırılır.
Bu barədə "Report" 2027-ci il üzrə büdcə materiallarına istinadən xəbər verir.
Qeyd edək ki, 2025-ci ildə Azərbaycanın qeyri-neft-qaz ixracı 3,6 milyard ABŞ dolları təşkil edib. Beləliklə, 2026-cı ildə qeyri-neft-qaz ixracının 13,9 % artması gözlənilir.
Proqnozlara görə, 2027-ci ildə Azərbaycanın qeyri-neft-qaz ixracı 4,5 milyard ABŞ dollarına qədər artacaq.
2026-cı ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanın qeyri-neft-qaz ixracı ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 20,8 % artaraq 3,6 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
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