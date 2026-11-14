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    В воинских частях Азербайджана введены ограничения на встречи с новобранцами

    Армия
    • 14 ноября, 2026
    • 11:06
    В воинских частях Азербайджана введены ограничения на встречи с новобранцами

    В целях защиты здоровья молодых военнослужащих, недавно призванных в армию Азербайджана, в воинских частях временно введены ограничения на посещения родственниками.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Сообщается, что профилактические меры, принимаемые в воинских частях, направлены на предотвращение распространения среди личного состава респираторных заболеваний, в том числе гриппа.

    Родителей молодых военнослужащих и всех граждан призывают с пониманием отнестись к введенным ограничениям, учитывать необходимость защиты здоровья солдат и временно воздержаться от посещения воинских частей, где они проходят службу.

    После снятия ограничения общественности будет предоставлена дополнительная информация.

    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Встречи с новобранцами
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