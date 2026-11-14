В воинских частях Азербайджана введены ограничения на встречи с новобранцами
Армия
- 14 ноября, 2026
- 11:06
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В целях защиты здоровья молодых военнослужащих, недавно призванных в армию Азербайджана, в воинских частях временно введены ограничения на посещения родственниками.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Сообщается, что профилактические меры, принимаемые в воинских частях, направлены на предотвращение распространения среди личного состава респираторных заболеваний, в том числе гриппа.
Родителей молодых военнослужащих и всех граждан призывают с пониманием отнестись к введенным ограничениям, учитывать необходимость защиты здоровья солдат и временно воздержаться от посещения воинских частей, где они проходят службу.
После снятия ограничения общественности будет предоставлена дополнительная информация.
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