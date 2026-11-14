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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Gənc əsgərlərlə görüşə müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub - Rəsmi

    Hərbi
    • 14 noyabr, 2026
    • 11:00
    Gənc əsgərlərlə görüşə müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub - Rəsmi

    Azərbaycan Ordusunda xidmətə yeni başlayan gənc əsgərlərin sağlamlığının qorunması məqsədilə hərbi hissələrdə görüşlərə müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq edilib.

    Bu barədə "Report"a Müdafə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, hərbi hissələrdə həyata keçirilən profilaktik tədbirlər sayəsində şəxsi heyət arasında respirator xəstəliklərə, o cümlədən qrip infeksiyasına yoluxma hallarının qarşısının alınması hədəflənir.

    Gənc əsgərlərin valideynlərindən və bütün vətəndaşlardan hərbi qulluqçuların sağlamlığına həssaslıqla yanaşmaq, tətbiq olunan məhdudiyyəti anlayışla qarşılamaq və əsgərlərin xidmət etdiyi hərbi hissələrə gəlməmək xahiş olunur.

    Məhdudiyyət aradan qaldırıldıqdan sonra ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.

    Gənc əsgərlər Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN)
    В воинских частях Азербайджана введены ограничения на встречи с новобранцами
    44 filmi
    44 filmi

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