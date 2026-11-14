КСИР: В Ормузском проливе на мине подорвался еще один танкер

В Ормузском проливе еще один нефтяной танкер подорвался на мине.

Как передает Report со ссылкой на IRIB, об этом сообщили Военно-морские силы (ВМС) иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Сегодня в утренние часы нефтяной танкер, проигнорировавший предыдущие предупреждения, отключив системы слежения и идентификации, следуя по запрещенному маршруту к востоку от Ормузского пролива, наткнулся на морскую мину", - сообщили военные.

Отмечается, что в результате на танкере произошел пожар, после чего судно оказалось обездвижено.

Ранее КСИР уже сообщал о подрыве на минах двух танкеров.