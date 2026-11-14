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    КСИР: В Ормузском проливе на мине подорвался еще один танкер

    В регионе
    • 14 ноября, 2026
    • 08:38
    КСИР: В Ормузском проливе на мине подорвался еще один танкер

    В Ормузском проливе еще один нефтяной танкер подорвался на мине.

    Как передает Report со ссылкой на IRIB, об этом сообщили Военно-морские силы (ВМС) иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    "Сегодня в утренние часы нефтяной танкер, проигнорировавший предыдущие предупреждения, отключив системы слежения и идентификации, следуя по запрещенному маршруту к востоку от Ормузского пролива, наткнулся на морскую мину", - сообщили военные.

    Отмечается, что в результате на танкере произошел пожар, после чего судно оказалось обездвижено.

    Ранее КСИР уже сообщал о подрыве на минах двух танкеров.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ормузский пролив Подрыв на мине
    SEPAH: Hörmüz boğazında daha bir neft tankeri minaya düşüb
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