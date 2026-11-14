КСИР: В Ормузском проливе на мине подорвался еще один танкер
В регионе
- 14 ноября, 2026
- 08:38
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В Ормузском проливе еще один нефтяной танкер подорвался на мине.
Как передает Report со ссылкой на IRIB, об этом сообщили Военно-морские силы (ВМС) иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
"Сегодня в утренние часы нефтяной танкер, проигнорировавший предыдущие предупреждения, отключив системы слежения и идентификации, следуя по запрещенному маршруту к востоку от Ормузского пролива, наткнулся на морскую мину", - сообщили военные.
Отмечается, что в результате на танкере произошел пожар, после чего судно оказалось обездвижено.
Ранее КСИР уже сообщал о подрыве на минах двух танкеров.
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